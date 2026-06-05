Max messengerında kayıtlı kullanıcı sayısı 125 milyonu aştı

·48·Teknoloji
Max messengerında kayıtlı kullanıcı sayısı 125 milyonu aştı

Rusya'nın Max messengerında mesajlaşma hacmi hızla artıyor. Platformun genel müdürü Farit Husnoyarov'un sözlerine göre, kullanıcılar her gün neredeyse 2 milyar mesaj alışverişi yapıyor. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Husnoyarov, "Aktivite çok hızlı bir şekilde artıyor, yani günde yaklaşık 2 milyar mesaj gönderiliyor," diye vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ayrıca, şirket yöneticisi kitleye ilişkin istatistiksel verileri de paylaştı. Şu anda platformu her gün 87 milyon kişi kullanıyor ve toplam kayıtlı hesap sayısı 125 milyona ulaştı. Böyle geniş kapsamlı bir büyüme koşullarında kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmak temel görev haline geliyor.

"Bu kadar büyük bir kitle varken, onları dikkatle dinlemek yeterli. Ana hedefimiz kullanıcıları önemsemek ve onlar için konfor yaratmaktır," dedi Husnoyarov konuşmasında. Bu yaklaşım, platformun gelecekteki gelişim stratejisini belirliyor.

Hatırlatırız, daha önce Max kanallarında canlı yayın özelliği kullanıma sunulmuştu. Daha önce ise Apple şirketi, herhangi bir açıklama yapmadan Max uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı.

MaxMessengerTeknolojiApp StoreRusya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıSupabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştıDün, 16:52Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde