Max messengerında kayıtlı kullanıcı sayısı 125 milyonu aştı

Rusya'nın Max messengerında mesajlaşma hacmi hızla artıyor. Platformun genel müdürü Farit Husnoyarov'un sözlerine göre, kullanıcılar her gün neredeyse 2 milyar mesaj alışverişi yapıyor. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuşan Husnoyarov, "Aktivite çok hızlı bir şekilde artıyor, yani günde yaklaşık 2 milyar mesaj gönderiliyor," diye vurguladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ayrıca, şirket yöneticisi kitleye ilişkin istatistiksel verileri de paylaştı. Şu anda platformu her gün 87 milyon kişi kullanıyor ve toplam kayıtlı hesap sayısı 125 milyona ulaştı. Böyle geniş kapsamlı bir büyüme koşullarında kullanıcı ihtiyaçlarına odaklanmak temel görev haline geliyor.

"Bu kadar büyük bir kitle varken, onları dikkatle dinlemek yeterli. Ana hedefimiz kullanıcıları önemsemek ve onlar için konfor yaratmaktır," dedi Husnoyarov konuşmasında. Bu yaklaşım, platformun gelecekteki gelişim stratejisini belirliyor.

Hatırlatırız, daha önce Max kanallarında canlı yayın özelliği kullanıma sunulmuştu. Daha önce ise Apple şirketi, herhangi bir açıklama yapmadan Max uygulamasını App Store'dan kaldırmıştı.