Rus havacılığında yenilik: PD-8 motoru sertifika aldı

Rus havacılık endüstrisi için önemli bir olay yaşandı: ithalat ikamesi "Superjet" uçakları için tasarlanan yeni PD-8 motoru ve Il-114-300 yolcu uçağı resmi tip sertifikalarını aldı. Bu güç ünitesi, tüm sertifikasyon test programını başarıyla tamamladığını ve uçuşa elverişlilik normlarına tamamen uygun olduğunu gösterir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

PD-8 motoru, uçuş modunda 8 ton itme gücüne sahip tamamen yerli bir geliştirmedir. Bu motor, kısa mesafe uçuşları için tasarlanan "Superjet" uçakları için özel olarak geliştirilmiştir ve gelecekte Be-200 uçakları da dahil olmak üzere diğer hava araçlarında kullanılabilir. Test süreçlerinde özel test standları, uçan laboratuvarlar ve prototip uçaklar kullanıldı.

Prototip örneklerin toplam çalışma süresi 6500 saati aştı. "Rostec" korporasyonu yetkililerinin belirttiğine göre, bu sertifikanın alınması, tamamen yerli bileşenlerden üretilen SJ-100 uçağının sertifikasyon sürecini önemli ölçüde hızlandıracak. İlk seri PD-8 motorlarının 2026 yılının sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, üreticiler PD-8 temelinde farklı itme gücüne sahip motor aileleri oluşturmayı hedefliyor. Gelecekte, ağır nakliye helikopteri Mi-26 için bu motorun özel PD-8V versiyonunun geliştirilmesi de排除 edilmiyor.