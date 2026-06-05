Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştı

·69·Teknoloji
Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştı

Açık kaynaklı veritabanı platformu Supabase, Cuma günü 500 milyon dolarlık F Serisi yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Bu yatırımın ardından şirketin piyasa değeri 10,5 milyar dolara ulaştı. Böylece startup, kısa sürede değerini iki katına çıkararak resmi olarak "dekakorn" statüsüne kavuştu. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin CEO'su ve ortak kurucusu Paul Copplestone'un sözlerine göre, son bir yıl içinde platformun kullanım oranı %600'den fazla arttı. En ilginç yanı, yeni oluşturulan veritabanlarının %60'ından fazlasının yapay zeka araçlarıyla hayata geçiriliyor olması. Şu anda Supabase'in kullanıcı sayısı 10 milyona yaklaşmış durumda ve bu rakam da son sekiz ayda iki katına çıktı.

Copplestone, bu eşi benzeri görülmemiş büyümede Claude Code ve Codex gibi AI modellerinin büyük rol oynadığını vurguladı. Ona göre yapay zeka, programlama becerisine sahip kişi sayısını hızla genişletiyor. Şu anda Figma, Replit, Bolt ve Lovable gibi ünlü şirketler Supabase platformunu aktif olarak kullanıyor.

Supabase, teknik altyapı olarak açık kaynaklı Postgres veritabanını kullanıyor. Ayrıca şirket, bu sistemi yönetmeyi kolaylaştırmak için Multigres adlı yeni bir araç tanıttı. Bu araç, veritabanı ölçeklendirmede ortaya çıkan karmaşık görevlerin merkezi olarak yönetilmesini sağlıyor.

Yatırım turuna GIC fonu liderlik etti. Ayrıca, Stripe gibi mevcut yatırımcıların yanı sıra Georgian ve Salesforce Ventures gibi yeni ortaklar da tura katıldı. Supabase yöneticisi, büyük şirketlerin taleplerine uyum sağlamaktan ziyade, ürün vizyonuna sadık kalma stratejisinin kendini kanıtladığını vurguladı.

SupabasePostgresYapay ZekaStartupYatırım
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

En ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorEn ilginç startuplar kullanıcıları akıllı telefondan uzaklaştırmak istiyorDün, 17:26Wildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorWildberries ve Russ yeni dijital sağlık platformunu başlatıyorDün, 17:21Steam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiSteam kullanıcılarının neredeyse %70'i Windows 11'e geçtiDün, 16:27Google ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorGoogle ve FBI uyarıyor: Hackerlar sahte BT çalışanı kılığında ofislere sızıyorDün, 16:25iPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıiPhone ve uydu korumasını aşan lazer sistemi tanıtıldıDün, 15:52Rus havacılığında yenilik: PD-8 motoru sertifika aldıRus havacılığında yenilik: PD-8 motoru sertifika aldıDün, 15:51
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde