Supabase'in değeri 8 ayda iki katına çıkarak 10 milyar dolara ulaştı

Açık kaynaklı veritabanı platformu Supabase, Cuma günü 500 milyon dolarlık F Serisi yatırım turunu tamamladığını duyurdu. Bu yatırımın ardından şirketin piyasa değeri 10,5 milyar dolara ulaştı. Böylece startup, kısa sürede değerini iki katına çıkararak resmi olarak "dekakorn" statüsüne kavuştu. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin CEO'su ve ortak kurucusu Paul Copplestone'un sözlerine göre, son bir yıl içinde platformun kullanım oranı %600'den fazla arttı. En ilginç yanı, yeni oluşturulan veritabanlarının %60'ından fazlasının yapay zeka araçlarıyla hayata geçiriliyor olması. Şu anda Supabase'in kullanıcı sayısı 10 milyona yaklaşmış durumda ve bu rakam da son sekiz ayda iki katına çıktı.

Copplestone, bu eşi benzeri görülmemiş büyümede Claude Code ve Codex gibi AI modellerinin büyük rol oynadığını vurguladı. Ona göre yapay zeka, programlama becerisine sahip kişi sayısını hızla genişletiyor. Şu anda Figma, Replit, Bolt ve Lovable gibi ünlü şirketler Supabase platformunu aktif olarak kullanıyor.

Supabase, teknik altyapı olarak açık kaynaklı Postgres veritabanını kullanıyor. Ayrıca şirket, bu sistemi yönetmeyi kolaylaştırmak için Multigres adlı yeni bir araç tanıttı. Bu araç, veritabanı ölçeklendirmede ortaya çıkan karmaşık görevlerin merkezi olarak yönetilmesini sağlıyor.

Yatırım turuna GIC fonu liderlik etti. Ayrıca, Stripe gibi mevcut yatırımcıların yanı sıra Georgian ve Salesforce Ventures gibi yeni ortaklar da tura katıldı. Supabase yöneticisi, büyük şirketlerin taleplerine uyum sağlamaktan ziyade, ürün vizyonuna sadık kalma stratejisinin kendini kanıtladığını vurguladı.