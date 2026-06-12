Google, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli siber suç örgütüne dava açtı

·24·Teknoloji
Google, dolandırıcılıkla suçlanan Çinli siber suç örgütüne dava açtı

Google, AI destekli büyük bir siber suç operasyonunun arkasındaki altyapıyı yok etmek amacıyla mahkemeye başvurdu. Teknoloji devi Cuma günü, Outsider Enterprise adlı Çinli siber suç ağına karşı dava açıldığını duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Google'ın verilerine göre bu grup, kampanyalarında Google ve diğer tanınmış markaların adlarını kullanarak, kullanıcıların şifrelerini ve kredi kartı numaralarını çalmak için AI destekli sahte kısa mesajlar gönderdi. Outsider Enterprise bugüne kadar yüz binlerce kurbanı mağdur etti ve verilen zararın milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.

Grup faaliyetleri süresince 9.000 sahte web sitesi ve 1 milyona yakın dolandırıcılık amaçlı alan adı kullandı. Sadece bu yılın Mayıs ayındaki iki hafta içinde Android kullanıcılarına 2,5 milyondan fazla mesaj gönderildi. Google yetkilileri, bu dönemde kullanıcılardan 55.000 spam mesaj şikayeti geldiğini, bunun da dakikada ikiden fazla şikayet anlamına geldiğini belirtti.

Şirket, bu tür tehditlerle mücadele etmek için "AI destekli dolandırıcılıklara karşı AI araçları" kullanıyor. Bu teknoloji, şüpheli arama ve mesajları tespit etmeyi ve kullanıcıları uyarmayı sağlıyor. Sonuç olarak her ay 10 milyardan fazla dolandırıcılık mesajı engelleniyor.

Google şu anda bu siber saldırıları durdurmak için AT&T, T-Mobile ve Verizon gibi operatörlerle iş birliği yapıyor. Ayrıca dava ile ilgili olarak FBI ile koordinasyon çalışmaları yürütülüyor, ancak kolluk kuvvetleri henüz durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

GoogleSiber SuçYapay ZekaAndroidGüvenlik
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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