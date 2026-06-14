KPMG, AI raporunu hatalar nedeniyle geri çekti

·18·Teknoloji
KPMG, AI raporunu hatalar nedeniyle geri çekti

Profesyonel hizmetler şirketi KPMG, “Agentic AI çağında mükemmelliği yeniden tanımlamak” başlıklı raporunu yayından kaldırdı. Buna, çeşitli kuruluşların raporda yer alan verilerin gerçeği yansıtmadığına dair itirazları neden oldu. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

GPTZero araştırma grubu, Ekim 2025'te yayınlanan bu belgede çok sayıda tutarsızlık tespit etti. Financial Times'a göre hatalar, AI'nın “halüsinasyonları” sonucunda ortaya çıktı. Başka bir deyişle, danışmanlık şirketi AI hakkındaki raporu hazırlarken bizzat AI yardımından faydalanmış görünüyor.

UBS, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), İsviçre Federal Demiryolları ve Transport for London gibi kuruluşlar, rapordaki bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olduğunu doğruladı. KPMG temsilcisi, konuyla ilgili iç soruşturma başlatıldığını ve raporun siteden kaldırıldığını belirtti.

Şirket temsilcisi, “Tüm çalışanlarımızın, içeriği onaylamak ve bağımsız kaynakları doğrulamak için insan denetimi sağlamak da dahil olmak üzere, AI'nın sorumlu kullanımıyla ilgili yönergelere uymasını zorunlu kılıyoruz” diye ekledi.

Hatırlatmak gerekirse, geçen ay EY şirketi de sadakat programları hakkındaki raporunu geri çekmişti. O dönemde de belgede sahte yorumlar ve AI tarafından uydurulmuş veriler olduğu tespit edilmişti.

KPMGYapay ZekaGPTZeroTeknolojiHalüsinasyon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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