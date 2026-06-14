Ubtech, ultra gerçekçi U1 robotlarını tanıttı: Sırada binlerce kişi var

·46·Teknoloji
Ubtech, ultra gerçekçi U1 robotlarını tanıttı: Sırada binlerce kişi var

Robotik dünyasında devrim niteliğinde bir adım daha atıldı. Ubtech tarafından geliştirilen ve insan görünümünü şaşırtıcı bir doğrulukla taklit eden U1 serisi insansı robotlar, teknoloji meraklıları arasında büyük yankı uyandırdı. Bu cihazlar sadece birer makine değil, insanla duygusal etkileşime girebilen akıllı yol arkadaşlar olarak tanımlanıyor. Bu konuda haber veriyor: Ixbt.com.

Ixbt.com verilerine göre, yeni ürünün resmi duyurusundan bu yana geçen sadece 10 gün içinde 3800'den fazla ön sipariş alındı. Bu rakam, tüketicilerin AI tabanlı ve dış görünüşü insana maksimum derecede yakın olan robotlara olan ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler ve dış görünüm

U1 serisi, erkek ve kadın olmak üzere iki farklı modelde sunuldu. Erkek model 183 cm boyunda ve 42 kg ağırlığındayken, kadın model biraz daha kompakt: 168 cm boyunda ve 35,2 kg ağırlığında. Her iki model de Wi-Fi bağlantısına sahip olup, tek bir şarjla 2 ila 4 saat arasında aktif çalışabiliyor.

Robotların en şaşırtıcı yanı hareket kabiliyetleridir. 88 serbestlik derecesine sahip olmaları, insan hareketlerini çok hassas bir şekilde taklit etmelerine olanak tanıyor. Örneğin, robotlar göz kırpabilir, başlarını doğal bir şekilde çevirebilir ve yüz ifadelerini değiştirebilirler. Resmi videolarda bir makyaj sanatçısının kadın robota makyaj yapması ve erkek robotun modern bir takım elbise ve gözlükle görünmesi, ne kadar gerçekçi olduklarını kanıtlıyor.

Yapay zeka ve güvenlik

U1 robotlarının "beyni", devasa bir yapay zeka (AI) modeline dayanıyor. Bu sistem sadece iletişim kurmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının duygularını anlama ve buna uygun yanıt verme konusunda da görevli. Ayrıca cihaz, tüm etkileşimli anıları yerel şifreli bir depoda saklayarak kişisel verilerin güvenliğini sağlıyor.

Kullanıcılar sipariş sürecinde robotun dış görünüşünü kendi tercihlerine göre birkaç parametre üzerinden özelleştirebiliyor. Bu da her müşterinin kendine has ve bireysel bir yol arkadaşına sahip olmasını sağlıyor. Ubtech, robotların resmi satışına bu yılın 30 Haziran tarihinde başlamayı planlıyor.

Robotların nihai fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, uzmanlar bu teknolojinin gelecekte yalnızlıkla mücadelede veya hizmet sektöründe yeni bir dönem başlatacağını tahmin ediyor. Akıllı cihazlara olan ilginin arttığını göz önünde bulundurursak, gelecekte bu tür robot yardımcılarla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek.

UbtechRobotikYapay ZekaTeknolojiU1 Robot
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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