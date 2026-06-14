Siber suçlarla mücadele: FBI, ABD'de özel bir simülasyon şehri kurdu

·17·Teknoloji
Siber suçlarla mücadele: FBI, ABD'de özel bir simülasyon şehri kurdu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber saldırılarla mücadele ve dijital adli tıp uzmanlarını eğitmek amacıyla tasarlanan Kinetic Cyber Range adlı benzersiz bir eğitim sahasını faaliyete geçirdi. Alabama eyaletinin Huntsville şehrinde bulunan bu kompleks, tipik bir Amerikan kasabasının tam ölçekli bir maketi olup, siber suçluların yol açtığı devasa ekonomik zararlara karşı etkili önlemler geliştirmeye hizmet ediyor. Bu konuda haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre, bu projenin hayata geçirilmesi tesadüf değil. FBI'ın 2025 raporuna göre, ABD'de siber suçlardan kaynaklanan zarar rekor seviyede 20,9 milyar dolara ulaştı. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 26 daha fazla. Özellikle kritik altyapıları hedef alan fidye yazılımları (ransomware) temel tehdit olarak kaydediliyor.

Sanal dünya ve gerçek altyapı uyumu

Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana yayılan Kinetic Cyber Range bölgesinde tam donanımlı konutlar, otel, benzin istasyonu, market, adliye binası, hastane ve enerji şirketi bulunuyor. Tüm nesneler, gerçek zamanlı çalışan dijital sistemlerle donatılmış yollar ve trafik ışıklarıyla birbirine bağlıdır.

FBI uzmanları, sahanın en büyük avantajının dış ağlardan tamamen izole edilmiş olması olduğunu belirtiyor. Bu durum, uzmanların çeşitli siber saldırıları güvenli bir şekilde modellemelerine ve sonuçlarını incelemelerine olanak tanıyor. Şubat 2025'ten bu yana burada federal ve yerel kurum temsilcileri dahil 1400'den fazla personel eğitimini tamamladı.

Kompleks bünyesindeki veri merkezi (data-center) ayrı bir öneme sahip. Burada Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalışan 200'den fazla sunucu kurulu. Program direktörü Dave Beachboard'a göre, sunucu odalarındaki ortam — dar alan, düşük sıcaklık ve gürültü — müfettişlerin gerçek hayatta karşılaştıkları koşullara maksimum düzeyde yaklaştırılmış durumda.

İnsan hayatı ve dijital güvenlik

Sahada gerçekleştirilen eğitimler sırasında hastane sistemlerinin devre dışı kalması gibi son derece kritik senaryolar ele alınıyor. Bu tür durumlarda uzmanlara zaman kısıtlaması ve yoğun baskı altında karar verme eğitimi veriliyor. Bu tür bir hazırlık, gerçek bir saldırı sırasında insan hayatını kurtarmada belirleyici olabilir.

Ayrıca Kinetic Cyber Range, dijital adli tıp alanında yeni yöntemlerin denendiği bir test sahasıdır. Burada Apple ve Google gibi devlerin cihazlarındaki koruma mekanizmalarını aşmayı sağlayan özel araçlar kullanılıyor. Bu yöntemler, üreticilere bildirilmeyen güvenlik açıklarından yararlanılması nedeniyle tartışmalara yol açsa da, FBI bunları suçların aydınlatılmasında gerekli görüyor.

Özetle, böyle bir "siber şehir"in yaratılması, modern dünyada bilgi güvenliği konusunun ne kadar güncel olduğunu gösteriyor. Siber saldırıların kapsamı genişledikçe, kolluk kuvvetleri sadece teknik araçları değil, uzmanların pratik becerilerini de yeni bir seviyeye taşımak zorunda kalıyor.

FBISiber GüvenlikABDTeknolojiSiber Suç
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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