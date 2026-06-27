ABD Hükümeti OpenAI'ın En Güçlü GPT-5.6 Modelini Denetim Altına Aldı

Yapay zeka dünyasında yeni bir teknolojik sıçrama gerçekleşti, ancak bu kez yeni geliştirmenin kamuya sunulması beklenmedik bir engelle karşılaştı. OpenAI, en son ve en güçlü GPT-5.6 modelini hazırlamış olsa da, ABD hükümetinin talebiyle geniş çaplı lansmanı geçici olarak ertelendi. Stratejik öneme sahip olan bu karar, yapay zeka sistemlerinin ulusal güvenliğe etkilerini değerlendirme gerekliliği ile açıklanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

The Information yayıncısının, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın katıldığı kapalı bir toplantı verilerine dayanarak bildirdiğine göre, GPT-5.6 modeli şu anda yalnızca sınırlı bir kullanıcı grubu için açık. Bu kullanıcılar kişisel olarak seçiliyor ve tüm süreç Beyaz Saray'ın Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi ile Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü tarafından koordine ediliyor. Bu tür bir yaklaşım, teknoloji devleri ve devlet arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığının göstergesidir.

Sam Altman, çalışanlarına gönderdiği mesajda GPT-5.6 modelinin tam olarak devreye alınmasının önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesini umduğunu belirtti. Buna rağmen, OpenAI'ın bu tür bir denetim düzenini kalıcı bir uygulama haline getirme niyetinde olmadığını vurguladı. Şirket, gelecekte devlet kurumları ve sektör temsilcileriyle birlikte yeni modellerin yayınlanması için daha şeffaf ve anlaşılır bir mekanizma geliştirmeyi planlıyor.

Devlet denetimi ve yeni kurallar

Durumun ciddiyeti şurada ki, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Sam Altman'ı GPT-5.6 modelini devlet kurumlarıyla koordine etmeden kamuya duyurmaması konusunda şahsen uyardı. Bu tür katı önlemler, ABD yönetiminin yapay zeka alanındaki yeni politikasıyla bağlantılıdır. Söz konusu politika, teknolojik üstünlüğü korumayı ve ortaya çıkabilecek siber riskleri önlemeyi amaçlamaktadır.

Hatırlatalım, daha önce Başkan Donald Trump tarafından imzalanan kararnameye göre, Amerikalı yapay zeka geliştiricileri en yeni modellerini genel kullanıma sunmadan en az 30 gün önce hükümete sunmak zorundadır. Bu kuralın OpenAI, Google ve Microsoft gibi lider şirketlerin çalışma yöntemlerini önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Hükümet, bu süre zarfında modelin güvenlik parametrelerini inceleme imkanına sahip olacak.

Uzmanlara göre, bu tür denetim önlemleri iki yönlü sonuçlar doğurabilir. Bir yandan güvenliği sağlarken, diğer yandan inovasyon hızını düşürebilir ve kullanıcıların en modern araçlara erişim imkanını kısıtlayabilir. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haber önemlidir, çünkü küresel ölçekteki kısıtlamalar ChatGPT servislerinin yeni fonksiyonlarının bölgemize ulaşmasını da geciktirebilir.

Şu an için OpenAI, GPT-5.6'nın yayına alındığına dair resmi bir açıklama yapmadı ve genel sürüm tarihini açıklamadı. Sektör analistleri, bu modelin öncekilerden sadece hesaplama gücüyle değil, aynı zamanda mantıksal düşünme ve karmaşık problemleri çözme yeteneğiyle de temelden farklılaşacağını tahmin ediyor. Olayların gelişimi, ABD hükümetinin nihai kararına bağlı kalmaya devam ediyor.