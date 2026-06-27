Eski Starlink Mühendisleri Eclipse Space Girişimini Kurdu: Apple Modeliyle Uydular

SpaceX'in Starlink projesinin oluşturulmasında ve genişletilmesinde yer alan deneyimli bir grup mühendis, Eclipse Space adlı yeni bir girişimi duyurdu. Şirket, devletler ve büyük kurumlar için tıpkı iPhone gibi hazır ve yönetimi kolay uydu takımları sağlamayı hedefliyor. Bu bilgiyi ixbt.com yayınladı. Ixbt.com haber veriyor.

Eclipse Space, faaliyetlerine bir yıl önce Washington eyaletinin Redmond şehrinde — tam olarak Starlink cihazlarının üretildiği bölgede başladı. Girişimin kurucusu ve CEO'su Derek Wert, daha önce SpaceX'te uydu faydalı yükleri konusunda mühendis-yönetici olarak görev yapmıştı. Wert'e göre, şirketin ilk donanım ürünleri bu yıl içinde müşterilere teslim edilecek.

Üretime Yeni Bir Yaklaşım

SpaceX tüm süreçleri kendi kontrolünde tutan dikey entegrasyon modelini kullanırken, Eclipse Space tamamen farklı — Apple'a özgü bir yol seçti. Bu modelde girişim, uydu mimarisini geliştiriyor, fikri mülkiyete sahip oluyor ve üretim süreçlerini tasarlıyor, ancak doğrudan montaj işlerini bölgesel ortaklara devrediyor.

Bu yaklaşım, müşterilerin SpaceX düzeyinde devasa bir altyapı kurmak zorunda kalmadan kendi kişisel uydu ağlarına sahip olmalarına olanak tanıyor. Şu anda girişimde 30'a yakın çalışan görev yapıyor ve bunların yarısından fazlası doğrudan Starlink projesinden gelen uzmanlar. Bunlar arasında faz dizili antenler, yazılım ve enerji sistemleri konusunda kıdemli mühendisler bulunuyor.

Teknik Kapasiteler ve Gelecek Planları

Şirketin ilk tam demo uydusunun 2027 yılında yörüngeye yerleştirilmesi planlanıyor. Bu cihaz, ağırlığı 100 kg'dan az olan bir platform üzerine inşa edilecek ve radyasyon dozu sensörü ile plazma parametrelerini ölçen cihazlar donatılacak. Operasyonel uydular ise şu teknik özelliklere sahip olacak:

S-bandı faz dizili antenler;

V-bandı uydular arası iletişim hatları;

8 kW'a kadar güce sahip enerji sistemleri;

Direct-to-Device teknolojisi aracılığıyla doğrudan akıllı telefonlara bağlanma imkanı.

Derek Wert, mevcut pazar modelinin uydu altyapısını yalnızca birkaç devlet ve operatörün elinde topladığını vurguluyor. Diğer ülkeler ise başka ağları kiralama yoluna gitmek zorunda kalıyor. Eclipse Space, bu bağımlılığı ortadan kaldırarak her devletin kendi bağımsız uzay ağını oluşturmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Gelecekte girişim, teknolojilerini geniş bant internet ve hatta yörüngesel veri merkezleri (data-centers) seviyesine kadar genişletmeyi planlıyor. Tek bir Falcon 9 roketi ile şirketin 20'den fazla cihazı uzaya fırlatılabilecek, bu da projenin ekonomik verimliliğini sağlayacak.