Kargalar "işe girdi": sokakları temizleyip ödül alıyorlar

İsveç'te ekoloji ve inovasyonun harmanlandığı sıra dışı bir proje hayata geçirildi. Corvid Cleaning girişimi, sokak temizliğinde yeni bir yöntem uygulayarak bu görevi kargalar aracılığıyla gerçekleştirmeye başladı.

Proje kapsamında, özel olarak eğitilen kargalar yerdeki sigara izmaritlerini toplayıp özel otomatlara atıyor. Her "temizlik" işlemi için kuşlar yemle ödüllendiriliyor. Böylece bir nevi "maaş" almış oluyorlar.

Uzmanlar, kargaların çok zeki ve hızlı öğrenen kuşlar olduğunu belirtiyor. Yeni görevleri kısa sürede kavrayan kargalar, hatta diğer kargaların hareketlerini gözlemleyip onları taklit ederek bu becerilerini pekiştiriyorlar.

Bu proje sayesinde birkaç sorun aynı anda çözülüyor: sokaklar temiz tutuluyor, belediye giderleri azalıyor ve kargalar da faydalı bir "işle" meşgul oluyor.

En dikkat çekici olanı ise, bu deneyimin gelecekte diğer şehirlerde de uygulanabileceğinin söylenmesi. Eğer proje başarıyla devam ederse, kargaların insanlara yardımcı olan "ekolojik çalışanlara" dönüşmesi muhtemel.