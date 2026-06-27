Avito, AI ile Kıyafet Satış Sürecini Kolaylaştırdı

·21·Teknoloji
Avito, AI ile Kıyafet Satış Sürecini Kolaylaştırdı

Rusya'nın en büyük ilan platformlarından biri olan Avito, kullanıcılar için kıyafet satış sürecini temelden değiştiren yeni bir özellik sundu. "Gardırobu Boşalt" olarak adlandırılan bu araç, AI yardımıyla tek bir fotoğraf üzerinden eksiksiz bir ürün kartı oluşturmaya olanak tanıyor. Bu yenilik sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilan verme sürecindeki karmaşıklıkları da ortadan kaldırıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sistem, şirketin kendi geliştirdiği A-Vision multimodal modeli temelinde çalışıyor. Önceki algoritmalardan farklı olarak, yeni servis kullanıcının girdiği metne dayanmıyor; bunun yerine görüntüyü analiz ederek ürünün kategorisini, markasını, rengini, boyutunu ve durumunu bağımsız olarak belirliyor. Bu da satıcının onlarca alanı manuel olarak doldurma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Teknolojik Kapasite ve Verimlilik

ixbt.com verilerine göre, yeni özellik test edildiğinde kullanıcılar 100 binden fazla ilanı doğrudan AI yardımıyla yayınladı. Dikkat çekici olan şu ki, vakaların yarısında satıcılar sistem tarafından hazırlanan açıklama ve özelliklere hiçbir değişiklik yapmadı. Bu, teknolojinin ne kadar hassas çalıştığının bir göstergesidir.

Akıllı telefon üzerinden ilan oluşturma süreci artık yüzde 40 hızlandı. Tüm bilgiler tek bir ekranda hazır halde sunuluyor ve kullanıcı yayınlamadan önce bunları düzenleme imkanına sahip oluyor. Ayrıca sistem, platformdaki benzer ürünlerin fiyatlarını analiz ederek satıcıya en uygun fiyatı öneriyor.

Ev Koşullarındaki Fotoğraflara Adaptasyon

AI modelleri genellikle stüdyo ortamında çekilmiş kaliteli fotoğraflarla eğitilir, ancak sıradan kullanıcılar genellikle düşük ışıklı veya uygun olmayan açılardan çekilmiş resimler kullanır. Bu nedenle Avito mühendisleri, A-Vision modelini LoRA adaptörleri yardımıyla özellikle ev ortamındaki fotoğrafları anlaması için optimize ettiler.

Şu aşamada bu hizmete yalnızca mobil uygulama üzerinden erişilebiliyor. Servis, yetişkin ve çocuk kıyafetleri kategorilerinde çalışıyor. Şirket, gelecekte bu teknolojiyi ayakkabı ve aksesuarlar dahil olmak üzere diğer ürün kategorilerine de uygulamayı planlıyor.

Özbekistan pazarında faaliyet gösteren OLX gibi platformlar için de bu tür teknolojik çözümler oldukça günceldir. AI'nın e-ticarete entegrasyonu sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda platformdaki içerik kalitesini de profesyonel seviyeye taşır.

AvitoAITeknolojiA-VisionE-Ticaret
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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