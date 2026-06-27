OnePlus N6: 8000 mAh Batarya ve AMOLED Ekranlı Yeni Akıllı Telefon Tanıtılıyor

·1·Teknoloji
OnePlus N6: 8000 mAh Batarya ve AMOLED Ekranlı Yeni Akıllı Telefon Tanıtılıyor

Uygun fiyatlı cihazlarıyla akıllı telefon pazarında tanınan OnePlus, yeni hit olması beklenen N6 modeli hakkındaki detayları açıklamaya devam ediyor. 30 Haziran'da resmi olarak tanıtılması planlanan bu gadget, kendi fiyat segmentinde rekor düzeydeki güç kaynağı ve yüksek teknik özellikleriyle birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en temel özelliği, 8000 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu değer, modern akıllı telefonlar için nadir görülen bir durumdur ve kullanıcılara birkaç günlük otonom çalışma süresi garanti eder. ixbt.com verilerine göre, bu model N serisinde bu kadar yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olan ilk akıllı telefon olacak.

Teknik Özellikler ve Soğutma Sistemi

OnePlus N6 sadece bataryasıyla sınırlı kalmıyor. Üretici, akıllı telefonun 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla donatılacağını doğruladı. Bu da görüntünün akıcılığını ve renklerin canlılığını sağlayarak oyunlar ve multimedya içerikleri için harika bir imkan yaratıyor. Ekranın kesin diyagonali henüz açıklanmasa da kalitesinin yüksek düzeyde olması bekleniyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise cihazın soğutma sistemidir. Akıllı telefon, 5300 mm² alanı kaplayan bir buhar odasıyla donatılmıştır. Şirket temsilcileri, bunun 210 dolara kadar olan akıllı telefon segmentindeki en büyük soğutma sistemi olduğunu belirtiyor. Bu teknoloji, cihazın aşırı ısınmamasını sağlayarak uzun vadeli performansını artırır.

Kamera ve Performans

Fotoğraf tutkunları için OnePlus N6, 50 megapiksellik ana sensöre sahip çift kamera sistemi sunuyor. Cihaz, saniyede 60 kare hızında video kayıt yeteneğine sahip. Ayrıca, kullanıcının aynı anda hem ön hem de ana kamerayı kullanarak çekim yapmasına olanak tanıyan Dual View Video modu mevcut. Selfie tutkunları için ise 8 megapiksellik bir ön kamera öngörülmüş.

Akıllı telefonun iç gücü ve hızına gelince, ilk verilere göre cihaz MediaTek Dimensity 6300 chipsetine dayanıyor. Bu işlemci, 5G ağlarını desteklemesi ve enerji verimliliği ile öne çıkıyor. Cihazın tahmini fiyatının 200-210 dolar civarında olması bekleniyor, bu da onu akıllı telefon pazarındaki orta segment temsilcileri için ciddi bir rakip haline getiriyor.

OnePlusAkıllı TelefonTeknolojiBataryaMediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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