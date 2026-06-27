Yapay Zeka Tehdidi: Yazılımcılık Teknoloji Sektörünün En İstikrarlı Mesleği Oldu

Yapay zeka (AI) gelişimiyle birlikte birçok mesleğin yok olacağına dair tartışmalar alevlenirken, yeni bir araştırma beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. Genellikle yerini ilk olarak AI'nın alacağı tahmin edilen yazılımcılar, aslında teknoloji endüstrisindeki en istikrarlı ve talebin en yüksek olduğu uzman grubu olmaya devam ediyor. SignalFire girişim sermayesi şirketinin gerçekleştirdiği kapsamlı analiz verileri bunu gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Sektördeki kitlesel işten çıkarmalar fonunda, Challenger, Gray & Christmas istihdam ajansı, 2024 yılının Mayıs ayında küçülmelerin son yılların en yüksek noktasına ulaştığını kaydetmişti. Bu süreçte yapay zeka, ilk kez iş kaybının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi. Ancak SignalFire analistleri sadece işten çıkarmalara değil, milyonlarca çalışan ve 80 milyondan fazla şirketin işe alım dinamiklerine odaklandı.

Büyük teknoloji şirketlerinde personel yapısı değişiyor

Araştırma sonuçlarına göre; Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, NVIDIA , Tesla ve Uber gibi dev şirketlerde genel işe alım hacmi 2019'a kıyasla yüzde 25 azalmış olsa da, mühendisler için boş pozisyonlar yalnızca yüzde 11 oranında daraldı. Bu durum, yazılımcılara olan ihtiyacın diğer alanlara göre çok daha yavaş azaldığını kanıtlıyor.

Dikkat çekici olan nokta, 2025 yılına gelindiğinde büyük kurumsal şirketlerde yeni işe alınan çalışanların yüzde 55'ini yazılımcıların oluşturmuş olmasıdır. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2019'da bu oran yüzde 46 idi. Startup segmentinde ise durum daha da olumlu: yeni kurulan teknoloji şirketleri, 2019'a göre yüzde 7 daha fazla mühendis işe aldı.

SignalFire araştırma bölümü başkanı Asher Bentok, eğer yapay zeka gerçekten yazılımcıların yerini alsaydı, tam da bu meslek grubuna olan talebin keskin bir şekilde düşmesi gerektiğini vurguladı. Pratikte ise kod yazan AI araçları uzmanları saf dışı bırakmıyor, aksine onların iş verimliliğini artırıyor.

NVIDIA ve Anthropic yöneticilerinin görüşleri

Sektör liderleri arasında da bu konuda farklı görüşler mevcut. Örneğin, Anthropic CEO'su Dario Amodei, önümüzdeki 5 yıl içinde AI'nın ofis işlerinin yarısını yok edebileceği konusunda uyarıda bulunurken, şirketin baş ekonomisti Peter McCrory, şu an için yazılımcılar arasında işsizliğin arttığını gözlemlemediğini belirtti.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang ise daha kesin bir pozisyonda. Ona göre, yapay zeka ajanlarının devreye girmesi mühendis sayısını azaltmayacak, aksine onları daha değerli kılacaktır. Huang'a göre, NVIDIA bünyesinde AI araçları uygulanmaya başlandığında yazılımcılar daha yoğun çalışmaya başladı; çünkü kod yazımının otomasyonu, onlara yeni fikirler ve ürünler geliştirmek için daha fazla zaman ayırma imkanı tanıyor.

Uzmanlar bu durumu ekonomideki "Jevons Paradoksu" ile açıklıyor. Buna göre, bir kaynağın kullanım verimliliğinin artması, ona olan talebin azalmasına değil, aksine artmasına yol açar. Programlamada da AI kod yazımını ucuzlattıkça, şirketlerin çözmesi gereken görevlerin kapsamı genişliyor ve bu da nitelikli mühendislere olan ihtiyacı koruyor.