Alaska Airlines Tüm Bölgesel Uçaklarını Starlink İnterneti ile Donattı

·0·Teknoloji
Alaska Airlines Tüm Bölgesel Uçaklarını Starlink İnterneti ile Donattı

Havacılık dünyasında dijital teknolojilerin entegrasyonu yeni bir aşamaya geçiyor. ABD'nin büyük havayolu şirketlerinden biri olan Alaska Airlines, 91 bölgesel uçağının tamamına Starlink uydu interneti kurulum sürecini tamamladı. Bu adım, yolcuların uçuş sırasında tıpkı yerdeyken olduğu gibi yüksek hızlı ağdan yararlanmasına olanak tanıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Alaska Airlines ve iştiraki Hawaiian, şu anda toplamda 150'ye yakın uçağı Starlink sistemiyle donatmış durumda. En dikkat çekici nokta ise, bu hizmetin Atmos Rewards sadakat programı üyelerine tamamen ücretsiz sunulmasıdır. Bu, havayolu şirketinin müşteri tabanını genişletme ve hizmet kalitesini artırma stratejisinin bir parçasıdır.

Starlink teknolojisi, geleneksel havacılık internetinden düşük gecikme süresi (latency) ve yüksek bant genişliği kapasitesi ile ayrılmaktadır. Uçak içi indirme hızları 500 Mbps'ye, yükleme hızları ise 70 Mbps'ye kadar ulaşabilmektedir. Bu değerler, yolcuların bulutların üzerinde bile görüntülü görüşme yapmasına, çevrimiçi oyunlar oynamasına ve yüksek kaliteli videolar izlemesine imkan tanıyor.

Küresel Havacılıkta Starlink Devrimi

Elon Musk liderliğindeki SpaceX şirketi tarafından sunulan bu teknoloji hızla yaygınlaşıyor. Sadece Alaska Airlines değil, Southwest Airlines da ilk uçaklarını Starlink ile donatarak uçuşlara başladı. Ayrıca United Airlines uzun mesafe uçuşlarında, İspanya'nın Iberia havayolu ise ticari rotalarda bu sistemi uygulamaya koydu.

Şu anda Starlink interneti dünya çapında 41 havayolu şirketiyle iş birliği yapıyor. Programa dahil edilen toplam uçak sayısı 7000'i aşmış durumda. Bu rakam, uydu internetinin yakın gelecekte havacılık endüstrisinin ayrılmaz bir parçası haline geleceğinin göstergesidir.

Özbek gezginler ve uluslararası uçuşları kullananlar için de bu haber önem taşıyor. Küresel havayolu şirketlerinin bu tür teknolojileri uygulaması rekabeti artıracak ve zamanla Orta Asya rotalarında uçan operatörlerin de benzer yüksek standartlara geçmesini teşvik edecektir.

Alaska Air Group yönetimi kendisi için büyük hedefler belirledi. Şirket, 2027 yılına kadar 400'den fazla uçağının tamamını Starlink sistemiyle donatmayı planlıyor. Sistemin özelliği, uçağın kalkışından önce ve inişinden sonra da kesintisiz çalışmaya devam etmesidir.

StarlinkAlaska AirlinesSpaceXHavacılıkİnternet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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