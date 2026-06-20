Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü

Kolombiya maçında Özbekistan Milli Takımı'nı destekleyenler arasında sadece taraftarlar değil, bir kedi de vardı.

Sosyal medyada yayılan videoda, bir ev kedisinin gözlerini televizyon ekranından ayırmadan maçı büyük bir ilgiyle izlediği görülüyor.

Video kısa sürede yayılarak binlerce izlenme ve yoruma neden oldu. Kullanıcılar, kedinin oyuna karşı "ciddi yaklaşımını" şakalarla tartışıyor.

Videoya "Milli takımımız için sadece insanlar değil, kediler bile endişeleniyor", "Dünya Kupası heyecanı herkesi aynı şekilde etkiledi", "En sadık taraftar bulundu" gibi yorumlar yapılıyor.