Ousmane Dembele Norveç Maçında Şov Yaptı: Fransa Grup Lideri

·35·Spor
Ousmane Dembele Norveç Maçında Şov Yaptı: Fransa Grup Lideri

Dünya Kupası elemeleri kapsamında Fransa ve Norveç milli takımları arasında oynanan karşılaşma beklenmedik bir sonuçla tamamlandı. Birçok taraftar Kylian Mbappe ve Erling Haaland arasındaki düelloyu beklerken, PSG yıldızı Ousmane Dembele tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk yarıdaki etkileyici oyunu ve hızlı hat-trick'i "üç renkli」lerin galibiyetini sağladı. Goal.com'un haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, Norveç milli takımının teknik direktörü Stale Solbakken, grupta liderliği ele geçirme fırsatı olmasına rağmen kadroda ciddi bir rotasyona gitti. Takımın ana yıldızları Erling Haaland ve Martin Odegaard'ın yedek kulübesinde bırakılması İskandinavyalılar için pahalıya patladı. Fransa ise maçın ilk dakikalarından itibaren baskısını artırdı.

Dembele'nin 32 Dakikalık Şovu

Maçın henüz 6. dakikasında Kylian Mbappe'nin pasını Ousmane Dembele gole çevirdi. Rakip savunmacıyı şık bir hareketle geride bırakan hücumcu, uzak köşeyi hedef alarak topu ağlara gönderdi. Çok geçmeden Mbappe bir kez daha asist yaptı ve Dembele ceza sahası dışından vurduğu şık bir şutla skoru 2-0'a getirdi.

Norveç milli takımı, Thelo Aasgard'ın golüyle farkı azaltmayı başardı ve maça ortak olmak istedi. Ancak Dembele devre arasına kadar üçüncü golünü de atarak hat-trick'ini tamamladı. Ceza sahası içinde boş kalan futbolcu, sol ayağıyla kalenin alt köşesini hedef aldı.

İkinci Yarı ve Final Sonucu

İkinci yarının başında Norveç farkı azaltmak için büyük bir fırsat yakaladı. Theo Hernandez'in ceza sahası içinde kural ihlali yapması üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak kaleci Mike Maignan, Jorgen Strand Larsen'in vuruşunu kurtararak takımını kesin bir golden kurtardı. Bu durum maçın geri kalanı üzerinde etkili oldu.

Maçın sonlarına doğru genç yetenek Desire Doue kafa vuruşuyla nihai skoru belirledi. Bu galibiyet Fransa'nın J grubu tablosunda birinci sırasını sağlamlaştırmasını sağladı. Norveç ise lider oyuncularını yedek kulübesinde tuttuğu için kritik puanlar kaybetti.

Bu karşılaşma, Avrupa futbolundaki güç dengelerini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Ousmane Dembele'nin istikrarlı performans sergilemeye başlaması ve Kylian Mbappe ile olan uyumu, Fransa milli takımının gelecek turnuvalardaki ana silahı olacağının işaretini verdi.

FransaNorveçOusmane DembeleKylian MbappeErling Haaland
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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