Novak Djokovic Büyük Bir Yatırım Şirketinin Danışmanı Oldu

Dünya tenis efsanesi Novak Djokovic beklenmedik bir rolde karşımıza çıktı: ABD'nin prestijli özel yatırım şirketi General Atlantic'e küresel stratejik danışman olarak atandı. Bu ortaklığın, sporcunun sadece korttaki ustalığını değil, aynı zamanda iş dünyasındaki nüfuzunu ve stratejik vizyonunu da yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Techcrunch.com haberine göre.

General Atlantic'in resmi açıklamasına göre Djokovic, şirket yönetimi, portföy şirketleri ve yatırımcılarla yakın iş birliği içinde çalışacak. Çok yıllık profesyonel kariyeri boyunca geliştirdiği liderlik, dayanıklılık ve inovasyon yaklaşımlarını iş süreçlerine uygulamaya yardımcı olacak. Bloomberg'in bildirdiğine göre, bu atama Sırp tenisçinin Wimbledon turnuvası katılımı öncesinde duyuruldu.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Yatırımları

Djokovic'in bu şirketle ortaklığı tesadüf değil. Sporcu, son yıllarda sağlıklı yaşam ve wellness odaklı girişimlere aktif olarak yatırım yapıyor. Özellikle 2023 yılında Waterdrop markasına yatırım yaparken, 2024 yılında kendi biyolojik takviye şirketi SILA'yı kurdu. Ayrıca portföyünde Cob Foods ve Incrediwear gibi markalar da yer alıyor.

General Atlantic, Djokovic'in geniş ağından yararlanarak sağlık ve fitness alanındaki payını genişletmeyi hedefliyor. Şirket yönetimi, tenisçinin deneyiminin yeni gelecek vaat eden projelerin belirlenmesinde ve mevcut şirketlerin geliştirilmesinde kritik bir faktör olacağına inanıyor.

Tenis Dünyasındaki Reformlar

Şirketin CEO'su Bloomberg'e verdiği röportajda, Novak Djokovic'in profesyonel tenisi reforme etme konusunda özgün ve kararlı görüşleri olduğunu vurguladı. Bu durum, gelecekte General Atlantic ve tenisçinin spor endüstrisine büyük yatırımlar yapması için yeni kapılar açabilir.

Son iki yıl içinde General Atlantic, spor alanına olan ilgisini önemli ölçüde artırdı. Şirket halihazırda birçok futbol kulübü, spor stadyumu ve medya ajansında pay sahibi. Djokovic ile yapılan iş birliği, özel yatırım fonlarının tenis dünyasına giriş trendini daha da güçlendirecek. Bu sırada sporcu, 25. kez Grand Slam şampiyonluğu kazanmak için ciddi hazırlıklar yapıyor.