Cannavaro: "Kongo'yu yenmek için elimizden geleni yapacağız"

Özbekistan milli takımının baş antrenörü Fabio Cannavaro, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısına katılarak gelecek mücadele hakkındaki görüşlerini paylaştı.

İtalyan teknik adam, rakibin deneyimli ve fiziksel olarak güçlü bir takım olduğunu vurguladı. Buna rağmen, Özbekistan milli takımının sahaya sadece galibiyet için çıkacağını belirtti.

"Kongo çok iyi bir takım. Deneyimliler ve oyuncuları fiziksel olarak iyi hazırlanmış. Ancak onları yenmek için çabalayacağız", dedi Cannavaro.

Baş antrenöre göre, Kongo maçı önceki iki maçtan farklı olabilir. Çünkü Özbekistan, ilk turlarda dünya futbolunun en üst düzey rakiplerine karşı sahaya çıkmıştı.

"Yarınki maç farklı olacak. Zaten çok yüksek seviyeli iki rakibe karşı oynadık. Son karşılaşma da kolay geçmedi. Onu detaylıca analiz ettik", diye ekledi.

Cannavaro ayrıca kaleci konusuna değinerek, ilk maçta Ötkir Yusupov'un iyi performans sergilediğini belirtti.

"İlk maçta Yusupov iyi oynadı. Sadece diğer kalecimize de şans vermek istedik. Kadromuzda üst düzey üç kaleci var", dedi teknik direktör.

Teknik ekibin, Dünya Kupası'nda mümkün olduğunca fazla futbolcuya süre vermeye çalıştığını söyledi.

"Tüm futbolculara şans vermeye çalışıyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda edinilen böyle bir deneyim her oyuncu için çok önemlidir", diyerek sözlerini noktalayan Fabio Cannavaro.

Özbekistan milli takımı, Kongo DR karşısındaki mücadelede turnuvadaki ilk galibiyetini almak ve taraftarlarına hak ettikleri sonucu sunmak için sahaya çıkacak.