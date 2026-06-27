Kırım'da Olağanüstü Hal: Elektrik Kesintileri Hayatı Felç Etti

Ukrayna'nın son güçlü saldırılarının ardından, ilhak edilen Kırım'da 26 Haziran saat 13:00'ten itibaren olağanüstü hal rejimi ilan edildi. Bunu The Moscow Times yayını bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, birkaç gün süren saldırılar sonucunda yarımadanın birçok bölgesinde elektrik şebekesi çöktü. Bu durum, yerel halkı yakıt kıtlığı ve toplu taşıma hareketliliğindeki kısıtlamalar gibi birçok sorunla karşı karşıya bıraktı.

Sevastopol Valisi Mihail Razvojayev, Telegram üzerinden yayınladığı video mesajda, tüm şehir genelinde olağanüstü hal rejimi ilan edildiğini duyurdu.

Razvojayev, "Bu rejim, durum stabilize olana kadar yürürlükte kalacak" dedi.

Kırım lideri Sergey Aksyonov da yaptığı açıklamada, tüm bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini doğruladı. Aksyonov, bu kararın mülke verilen zararların tazmin sürecini kolaylaştıracağını ve ekonomik meselelerin daha hızlı çözülmesine imkan tanıyacağını belirtti.

Razvojayev'e göre, bu düzenleme girişimcilere mücbir sebep (force majeure) durumlarını resmi olarak uygulama hakkı tanıyor. Ayrıca, elektrik kesintileri nedeniyle bozulan ev aletleri için halk tazminat talep edebilecek. Gerekli durumlarda yetkililer, vatandaşların hareketliliğini kısıtlama yetkisine de sahip olacak.

Ukrayna tarafından enerji altyapısına düzenlenen saldırılar sonucunda Kırım'da bir haftadır elektrikler planlı olarak kesiliyor. Bu nedenle halktan elektrik tasarrufu yapmaları istendi. Şu anda uzmanlar elektrik şebekelerini onarma çalışmaları yürütüyor.

Razvojayev, elektrik kesintileri nedeniyle Sevastopol'un bazı bölgelerinde su basıncının da düştüğünü bildirdi. Elektrik arzı stabilize olduğunda su sisteminin de tamamen düzelmesi bekleniyor. Ayrıca, 26 Haziran sabahı Sevastopol körfezinde deniz yolcu taşımacılığı da geçici olarak durduruldu.

Buna ek olarak, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde de ciddi trafik sıkışıklıkları yaşandı. Bilgilere göre, iki binden fazla araç kuyrukta bekliyor ve sürücüler yaklaşık beş saat beklemek zorunda kalıyor.

Haberlere göre Ukrayna, son haftalarda bölgeye yönelik dron saldırılarını artırdı. Saldırılar esas olarak Kırım'ı kuzeyden besleyen askeri kamyonlara ve yakıt tankerlerine yöneltildi, bu durum yarımadadaki benzin kıtlığını daha da derinleştirdi.