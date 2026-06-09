Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı

·10·Teknoloji
Otonomi canavarı: 11.000 mAh pilli Honor X80 Pro Max ilk kez tanıtıldı

Ağlarda resmi duyurusu Haziran ayında beklenen Honor X80 Pro Max akıllı telefonunun fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazın en belirgin özelliği, önde gelen üreticiler arasındaki en yüksek değerlerden biri olan 11.000 mAh kapasiteli pilidir. Buna rağmen, yenilik nispeten ince bir kasa ve 90 W hızlı şarj teknolojisini koruyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sızan bilgilere göre, akıllı telefon çok ince çerçeveli, 6,8 inçlik OLED ekranla donatılacak. Ekran çözünürlüğü 2788 x 1280 piksel (1,5K) olacak. Cihazın temelinde Mayıs ayında tanıtılan yeni Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 yonga seti seçildi. Honor X80 Pro Max'in bu platformda çalışan dünyadaki ilk akıllı telefon olması bekleniyor.

Duyurulan fotoğraflarda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip, Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle çalışan versiyon yer alıyor. Ayrıca, kasasının suya dayanıklı olduğu ve darbelere karşı direncinin artırıldığı bildiriliyor.

Akıllı telefonun arka paneli eko deriden yapılmış olup, turuncu vurgulu iki renkli tasarıma sahiptir. Arka tarafta, ön bilgilere göre 50 MP çözünürlüklü ana sensörü içeren büyük dairesel bir kamera bloğu bulunuyor.

HonorAkıllı TelefonTeknolojiPilSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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