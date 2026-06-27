Sigorta Teknolojileri Pazarında Skandal: Corgi Startupları Açık Kaynaklı Yazılımı Çalmakla Suçlandı

·4·Teknoloji
Sigorta Teknolojileri Pazarında Skandal: Corgi Startupları Açık Kaynaklı Yazılımı Çalmakla Suçlandı

Y Combinator hızlandırıcı programı tarafından desteklenen sigorta teknolojileri girişimi Corgi etrafında ciddi tartışmalar yaşanıyor. Papermark şirketi, Corgi'yi açık kaynaklı yazılımı çalmak ve bunu kendi ürünüymüş gibi sunmakla suçladı. Bu durum, startup ekosisteminde fikri mülkiyet ve açık kaynak lisanslarıyla çalışma konusunu yeniden gündeme taşıdı. Techcrunch.com haber veriyor.

Çatışma, Papermark kurucularından biri olan Marc Seitz'in X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı bir gönderiyle başladı. Seitz, iddialarını kanıtlamak için Corgi tarafından sunulan yeni Dataroom ürününün ekran görüntülerini ekledi. Ekran görüntülerinde, Corgi arayüzündeki özelliklerin ve metinlerin Papermark ürünüyle kelimesi kelimesine aynı olduğu görülüyordu.

Dataroom veya "veri odaları" olarak adlandırılan yazılımlar, temel olarak girişimler tarafından risk sermayesi yatırımcılarına proje belgelerini güvenli bir şekilde göndermek ve durum tespit (due diligence) süreçlerini yürütmek için kullanılır. TechCrunch'ın haberine göre Marc Seitz, Corgi'nin bu hareketini telif hakkı ihlali ve hatta "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.

Corgi yönetiminin resmi açıklaması

Corgi kurucu ortağı ve CEO'su Nico Laqua, başlangıçta durumu inceleme sözü verdi ve kısa süre sonra iddiaları reddeden bir açıklama yaptı. Laqua, ürün kodunun Papermark kodundan tamamen farklı olduğunu belirtti. Lisans ihlali iddialarını reddeden Laqua, "kod çalmak ile tasarım stilini kopyalamanın farklı şeyler" olduğunu vurguladı.

Buna rağmen Corgi CEO'su, tasarım sürecinde mevcut ürünlere aşırı derecede dayandıklarını kabul etti. Sözlerine göre ekip, özgün görsel tercihler yapmak yerine piyasadaki hazır çözümleri şablon olarak kullandı. Bu da ürünlerin dış görünüş olarak benzer olmasına yol açtı.

Şirket temsilcisi TechCrunch'a verdiği röportajda, sorunlu öğelerin halihazırda değiştirildiğini bildirdi. Benzerliklerin yalnızca iki ikincil ayarlar sayfasındaki görsel öğelerde görüldüğünü ve bu hataların derhal düzeltildiğini belirtti. Ekip, Papermark kodunun kullanılmadığını bir kez daha teyit etti.

Açık kaynaklı yazılımlar ve startup etiği

Bu olay, teknoloji girişimleri için önemli bir ders olabilir. Açık kaynaklı (open source) projeler genellikle ücretsiz kullanım için sunulsa da, lisans koşulları ve telif hakları sıkı bir şekilde korunur. Özbekistan'ın gelişmekte olan IT sektörü için de bu tür durumlar günceldir, çünkü yerel geliştiriciler de uluslararası açık kaynak kaynaklarını yaygın olarak kullanmaktadır.

Şu ana kadar Papermark ve Corgi arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmadı, ancak sosyal medyadaki tartışmaların girişimin itibarına zarar vermesi kaçınılmaz. Uzmanlar, ürün geliştirirken sadece kodun özgünlüğünün değil, kullanıcı arayüzünün (UI) ve metinlerin de orijinal olmasının önemini hatırlatıyor.

TeknolojiStartupCorgiPapermarkOpen Source
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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