iPhone 18 Pro Max kamerasındaki temel değişiklik belli oldu

Apple, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Henüz iPhone 17 serisi tanıtılmamış olsa da, internette iPhone 18 Pro Max kamerasına ilişkin önemli teknik bilgiler ortaya çıktı. Temel yeniliğin, cihazın ana kamerasında değişken diyafram teknolojisinin kullanılmasıyla ilgili olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com yayın organının haberine göre, World Leaks hacker grubu tarafından Tata Electronics şirketine ait iç belgelerin sızdırılması sonucunda bu bilgiler açığa çıktı. Tanılama günlüklerine göre Apple mühendisleri, iPhone 18 Pro Max modelinde Sony IMX905 sensörünü kullanmayı planlıyor. Bu yeni sensör, iPhone 17 Pro Max'te beklenen sensörün yerini alacak.

Belirtmek gerekir ki, yeni sensörde piksel boyutu değişmeyerek 1,22 mkm seviyesinde kalacak. Bu da Apple'ın görüntü kalitesini artırmak için ana odağını mekanik değişken diyafram sistemine çevirdiğini gösteriyor. Böyle bir teknoloji, düşük ışık koşullarında diyaframı daha fazla açarak, ışığın bol olduğu durumlarda ise kısarak alan derinliğini ve netliği profesyonel düzeyde kontrol etme imkanı sağlıyor.

Kamera sistemindeki diğer bileşenler

Sızdırılan bilgilere göre, kamera sisteminin geri kalanında köklü değişiklikler öngörülmüyor. Cihaz, önceki nesillerinden miras kalan bir dizi yüksek teknolojik çözümü koruyacak. Özellikle akıllı telefonun şu sensörlerle donatılacağı belirtiliyor:

Sony IMX973 sensörüne dayalı telefoto lens;

Sony IMX972 sensörü ile çalışan ultra geniş açılı kamera;

Sony IMX591 tabanlı LiDAR tarayıcı;

Sony IMX914 sensörüne sahip ön kamera.

Ayrıca telefoto lenste görüntü kararlılığını sağlamak için üç eksenli optik stabilizasyon sistemi korunacak. Bu, uzak mesafedeki nesneleri çekerken görüntü titremelerini maksimum düzeyde azaltmaya yardımcı olacak.

Değişken diyafram teknolojisi akıllı telefon pazarında tamamen yeni bir şey değil, ancak Apple'ın bu sistemi kendi ekosistemine uyarlayarak yazılım ve AI yetenekleriyle entegre etmesi bekleniyor. Bu durum, iPhone kullanıcıları için portre modunda ve gece çekimlerinde yeni ufuklar açabilir.

Şimdilik Apple bu bilgilere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak saygın insayderlerin tahminleri ve sızdırılan belgeler, iPhone 18 Pro Max'in kamera yetenekleri açısından piyasadaki en güçlü cihazlardan biri olacağını gösteriyor. Bu amiral gemisinin resmi tanıtımının 2026 sonbaharında yapılması bekleniyor.