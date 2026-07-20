iPhone 18 Pro Max kamerasındaki temel değişiklik belli oldu

·1·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max kamerasındaki temel değişiklik belli oldu

Apple, gelecekteki amiral gemisi akıllı telefonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Henüz iPhone 17 serisi tanıtılmamış olsa da, internette iPhone 18 Pro Max kamerasına ilişkin önemli teknik bilgiler ortaya çıktı. Temel yeniliğin, cihazın ana kamerasında değişken diyafram teknolojisinin kullanılmasıyla ilgili olması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com yayın organının haberine göre, World Leaks hacker grubu tarafından Tata Electronics şirketine ait iç belgelerin sızdırılması sonucunda bu bilgiler açığa çıktı. Tanılama günlüklerine göre Apple mühendisleri, iPhone 18 Pro Max modelinde Sony IMX905 sensörünü kullanmayı planlıyor. Bu yeni sensör, iPhone 17 Pro Max'te beklenen sensörün yerini alacak.

Belirtmek gerekir ki, yeni sensörde piksel boyutu değişmeyerek 1,22 mkm seviyesinde kalacak. Bu da Apple'ın görüntü kalitesini artırmak için ana odağını mekanik değişken diyafram sistemine çevirdiğini gösteriyor. Böyle bir teknoloji, düşük ışık koşullarında diyaframı daha fazla açarak, ışığın bol olduğu durumlarda ise kısarak alan derinliğini ve netliği profesyonel düzeyde kontrol etme imkanı sağlıyor.

Kamera sistemindeki diğer bileşenler

Sızdırılan bilgilere göre, kamera sisteminin geri kalanında köklü değişiklikler öngörülmüyor. Cihaz, önceki nesillerinden miras kalan bir dizi yüksek teknolojik çözümü koruyacak. Özellikle akıllı telefonun şu sensörlerle donatılacağı belirtiliyor:

  • Sony IMX973 sensörüne dayalı telefoto lens;
  • Sony IMX972 sensörü ile çalışan ultra geniş açılı kamera;
  • Sony IMX591 tabanlı LiDAR tarayıcı;
  • Sony IMX914 sensörüne sahip ön kamera.
Ayrıca telefoto lenste görüntü kararlılığını sağlamak için üç eksenli optik stabilizasyon sistemi korunacak. Bu, uzak mesafedeki nesneleri çekerken görüntü titremelerini maksimum düzeyde azaltmaya yardımcı olacak.

Değişken diyafram teknolojisi akıllı telefon pazarında tamamen yeni bir şey değil, ancak Apple'ın bu sistemi kendi ekosistemine uyarlayarak yazılım ve AI yetenekleriyle entegre etmesi bekleniyor. Bu durum, iPhone kullanıcıları için portre modunda ve gece çekimlerinde yeni ufuklar açabilir.

Şimdilik Apple bu bilgilere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak saygın insayderlerin tahminleri ve sızdırılan belgeler, iPhone 18 Pro Max'in kamera yetenekleri açısından piyasadaki en güçlü cihazlardan biri olacağını gösteriyor. Bu amiral gemisinin resmi tanıtımının 2026 sonbaharında yapılması bekleniyor.

AppleiPhoneTeknolojiKameraAkıllı Telefon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta, kullanıcıların duygularını ses yoluyla analiz eden yapay zekanın patentini aldıMeta, kullanıcıların duygularını ses yoluyla analiz eden yapay zekanın patentini aldıBugün, 05:26Databricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıDatabricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıBugün, 04:56Yapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdıYapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdıBugün, 04:21Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyorNükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyorBugün, 03:53Visa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıVisa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıBugün, 03:26Netflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldıNetflix, Ben Affleck tarafından kurulan AI girişimini 587 milyon dolara satın aldıBugün, 03:00
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor