Xiaomi'nin yeni Mix Fold 5 akıllı telefonu iPhone Ultra tasarımını anımsatıyor

·2·Teknoloji
Xiaomi'nin yeni Mix Fold 5 akıllı telefonu iPhone Ultra tasarımını anımsatıyor

Akıllı telefon pazarında katlanabilir cihaz yarışı yeni bir aşamaya geçiyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi olan Mix Fold 5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. İnternette ortaya çıkan ilk "canlı" fotoğraflar, yeni cihazın sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda dış görünüşüyle de sektör liderlerini şaşırtacağını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, ağlarda "Lhasa" kod adıyla mühürlenmiş bir mühendislik örneği ortaya çıktı. Bu cihazın tasarım çizgileri, birçok kişinin merakla beklediği iPhone Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold 8 konseptlerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu durum, Xiaomi markasının premium segmentte daha kararlı bir pozisyon alma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler ve yeni platform

Mix Fold 5 modelinin en beklenmedik yönü donanımıyla ilgili. Genellikle amiral gemileri Snapdragon çiplerine dayanır, ancak bu cihazın Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xiaomi Xring O3 platformunda çalışması bekleniyor. Yazılım tarafında ise Android 17 tabanlı yeni HyperOS 4 arayüzü tercih edilmiş. Bu, Özbekistanlı kullanıcılar için de ilgi çekici, çünkü şirket ekosistemini daha da optimize etmeye odaklanıyor.

Cihazın ana ekranı 7,5–7,6 inç boyutunda olup, katlanma yerindeki iz neredeyse görünmez hale getirilmiş. Önceki modellere kıyasla gövde biraz daha geniş ve kompakt bir görünüme kavuşmuş, bu da tek elle kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

Kamera ve otonomi

Xiaomi, geleneksel olarak optik konusunda Leica ile iş birliğini sürdürüyor. Akıllı telefonun arka panelinde yatay yerleştirilmiş kamera bloğu ve ünlü Alman markasının logosu yer alıyor. Ana sensörün 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor ki bu, katlanabilir akıllı telefonlar arasında en yüksek değerlerden biri.

Cihazın diğer önemli özellikleri şunlardır:

  • 6000 mAh kapasiteli güçlü batarya;
  • Kablosuz şarj teknolojisi;
  • Suya karşı koruma sistemi;
  • Yana monte edilmiş parmak izi okuyucu.
Tahminlere göre, Xiaomi Mix Fold 5 modelinin resmi tanıtımı bu yılın Ağustos ayında gerçekleşecek. Cihazın Çin pazarındaki başlangıç fiyatının yaklaşık 1400 dolar civarında olacağı söyleniyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, yeni amiral gemisi iPhone ve Samsung markalarının en pahalı modellerine layık bir rakip olacak.

XiaomiMix Fold 5Akıllı TelefonTeknolojiAndroid
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

iPhone 18 Pro Max kamerasındaki temel değişiklik belli olduiPhone 18 Pro Max kamerasındaki temel değişiklik belli olduBugün, 09:51Meta, kullanıcıların duygularını ses yoluyla analiz eden yapay zekanın patentini aldıMeta, kullanıcıların duygularını ses yoluyla analiz eden yapay zekanın patentini aldıBugün, 05:26Databricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıDatabricks'in piyasa değeri 188 milyar dolara ulaştıBugün, 04:56Yapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdıYapay zeka ve nöroimplant felçli bir hastaya hareket ve hissini geri kazandırdıBugün, 04:21Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyorNükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolarlık sınıra yaklaşıyorBugün, 03:53Visa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıVisa kripto paraları geleneksel ödemelere entegre etmeye başladıBugün, 03:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor