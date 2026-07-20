Xiaomi'nin yeni Mix Fold 5 akıllı telefonu iPhone Ultra tasarımını anımsatıyor

Akıllı telefon pazarında katlanabilir cihaz yarışı yeni bir aşamaya geçiyor. Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi olan Mix Fold 5 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. İnternette ortaya çıkan ilk "canlı" fotoğraflar, yeni cihazın sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda dış görünüşüyle de sektör liderlerini şaşırtacağını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, ağlarda "Lhasa" kod adıyla mühürlenmiş bir mühendislik örneği ortaya çıktı. Bu cihazın tasarım çizgileri, birçok kişinin merakla beklediği iPhone Ultra ve Samsung Galaxy Z Fold 8 konseptlerine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Bu durum, Xiaomi markasının premium segmentte daha kararlı bir pozisyon alma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Teknik özellikler ve yeni platform

Mix Fold 5 modelinin en beklenmedik yönü donanımıyla ilgili. Genellikle amiral gemileri Snapdragon çiplerine dayanır, ancak bu cihazın Xiaomi'nin kendi geliştirdiği Xiaomi Xring O3 platformunda çalışması bekleniyor. Yazılım tarafında ise Android 17 tabanlı yeni HyperOS 4 arayüzü tercih edilmiş. Bu, Özbekistanlı kullanıcılar için de ilgi çekici, çünkü şirket ekosistemini daha da optimize etmeye odaklanıyor.

Cihazın ana ekranı 7,5–7,6 inç boyutunda olup, katlanma yerindeki iz neredeyse görünmez hale getirilmiş. Önceki modellere kıyasla gövde biraz daha geniş ve kompakt bir görünüme kavuşmuş, bu da tek elle kullanımı oldukça kolaylaştırıyor.

Kamera ve otonomi

Xiaomi, geleneksel olarak optik konusunda Leica ile iş birliğini sürdürüyor. Akıllı telefonun arka panelinde yatay yerleştirilmiş kamera bloğu ve ünlü Alman markasının logosu yer alıyor. Ana sensörün 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor ki bu, katlanabilir akıllı telefonlar arasında en yüksek değerlerden biri.

Cihazın diğer önemli özellikleri şunlardır:

6000 mAh kapasiteli güçlü batarya;

Kablosuz şarj teknolojisi;

Suya karşı koruma sistemi;

Yana monte edilmiş parmak izi okuyucu.

Tahminlere göre, Xiaomi Mix Fold 5 modelinin resmi tanıtımı bu yılın Ağustos ayında gerçekleşecek. Cihazın Çin pazarındaki başlangıç fiyatının yaklaşık 1400 dolar civarında olacağı söyleniyor. Eğer bu bilgiler doğrulanırsa, yeni amiral gemisi iPhone ve Samsung markalarının en pahalı modellerine layık bir rakip olacak.