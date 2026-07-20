Xiaomi stratejisini değiştiriyor: Xiaomi 18 serisinde Ultra modeli olmayacak

·39·Teknoloji
Xiaomi stratejisini değiştiriyor: Xiaomi 18 serisinde Ultra modeli olmayacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesini tanıtma planlarını beklenmedik bir şekilde değiştirmeye karar verdi. Sızıntılara göre şirket, sadece cihazların çıkış tarihlerini öne çekmekle kalmıyor, aynı zamanda amiral gemisi hiyerarşisinde de ciddi bir reform yapıyor. Bu değişiklikler, markanın küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Yogesh Brar'dan gelen bilgilere göre, Xiaomi 18 serisi akıllı telefonların normalden iki ay önce, yani bu yılın Aralık ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Önceki yıllarda şirket, yeni amiral gemilerini bahar aylarına doğru tanıtıyordu. Bu aceleci kararın, özellikle Samsung ve Apple gibi pazardaki diğer büyük oyuncularla rekabette üstünlük sağlama arzusuyla açıklanabileceği düşünülüyor.

Ultra'nın yerini Pro Max alacak

Yeni nesil cihazların en çok ses getiren yönü, Xiaomi 18 serisinde alıştığımız Ultra versiyonunun bulunmayacak olmasıdır. Şirket, en yüksek teknik özelliklere sahip modeli artık Xiaomi 18 Pro Max olarak adlandırmaya karar verdi. Böylece yeni seri üç ana modelden oluşacak: Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max.

Bu stratejik değişiklik, daha çok Apple'ın iPhone modellerindeki isimlendirme sistemine benziyor. Xiaomi, en güçlü amiral gemisini "Pro Max" olarak adlandırarak, tüketicilerin zihninde bu cihazın en üst düzey teknolojileri barındırdığını daha net bir şekilde ifade etmek istiyor. Xiaomi 18 Pro Max; kamera, ekran ve şarj özellikleri bakımından serinin lideri olacak.

Ixbt.com yayınına göre, bu bilgileri paylaşan Yogesh Brar daha önce Redmi A1, Pixel 7, Pixel 7 Pro ve OnePlus 11 gibi cihazların özelliklerini çıkışlarından önce doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu nedenle, Xiaomi 18 serisi hakkındaki bu haberler teknoloji dünyasında büyük bir güvenle karşılanıyor.

Teknoloji meraklıları için bu haber, Xiaomi amiral gemilerinin yerel pazarda daha erken ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Genellikle Çin'deki tanıtımdan birkaç hafta sonra yeni modeller mağaza raflarımıza da ulaşıyor. Stratejideki değişikliklerin, Xiaomi markasının premium segmentteki yerini güçlendirmesi bekleniyor.

XiaomiXiaomi 18Akıllı TelefonTeknolojiAmiral Gemisi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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