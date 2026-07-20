Hisense A10: Çift ekranlı ve Android 16 işletim sistemine sahip benzersiz akıllı telefon tanıtıldı

Çin'in teknoloji devlerinden biri olan Hisense, yeni ve sıra dışı akıllı telefonu Hisense A10 hakkındaki detayları resmi tanıtımdan önce açıkladı. Bu cihaz, sadece E Ink ekranıyla değil, henüz geniş kitlelere sunulmamış olan Android 16 işletim sistemiyle çalışmasıyla da teknoloji dünyasının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Cihazın temel özelliği ekran sisteminde gizli. Hisense A10'un ön tarafında 6,13 inçlik bir E Ink ekran bulunurken, kasanın arka kısmında ek bir renkli LCD ekran yer alıyor. Bu yaklaşım, kullanıcılara metinleri göz yormadan okumak için ana ekranı, fotoğrafları ve renkli grafikleri görüntülemek için ise arka paneldeki ekranı kullanma imkanı tanıyor.

Teknik özellikler ve performans

Akıllı telefonun iç gücü, 4 nanometrelik teknolojik süreçle üretilen sekiz çekirdekli Qualcomm QCM6690 yonga setine dayanıyor. ixbt.com'un verilerine göre bu işlemci, özellikle E Ink ekranlar için optimize edilmiş olup PDF belgelerinin akıcı bir şekilde kaydırılmasını ve el yazısı notların gecikmesiz alınmasını sağlıyor. Ayrıca çip, E Ink panellerine özgü olan "artifaktları" veya hayalet görüntüleri azaltma özelliğine sahip.

Enerji verimliliği konusunda da Hisense A10 öncü çözümler sunuyor. Okuma sırasında işlemci otomatik olarak frekansını düşürerek batarya ömründen önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Cihaz, kullanım kolaylığını daha da artıran modern manyetik kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor.

Yazılım ve ek özellikler

En şaşırtıcı tarafı ise üreticinin cihazı Android 16 işletim sistemiyle donatmayı ve uzun vadeli yazılım güncellemeleri sunmayı vaat etmesidir. Bu durum, akıllı telefonu piyasadaki en uzun ömürlü cihazlardan biri haline getirebilir. Ayrıca sistemde uygulama klonlama ve çağrı kaydetme özellikleri yerleşik olarak geliyor.

Hisense A10, günlük hayatta işe yarayacak bir dizi faydalı araçla donatılmıştır:

Ev aletlerini yönetmek için kızılötesi port (IR port);

Ödemeler ve veri paylaşımı için NFC modülü;

Ekran yenileme hızını artıran özel mod;

Manyetik kablosuz şarj sistemi.

Akıllı telefonun resmi tanıtımının bu yılın Ağustos ayında yapılması planlanıyor. Uzmanlara göre Hisense A10, sadece kitap okurları için değil, aynı zamanda çok işlevli ve enerji tasarruflu bir cihaz arayan kullanıcılar için de harika bir seçenek olacak.