Uzay teknolojilerinde yenilik: Roskosmos 12 metrelik dev antennayı tanıttı

·28·Teknoloji
Uzay teknolojilerinde yenilik: Roskosmos 12 metrelik dev antennayı tanıttı

Rusya'nın “Reshetnyov” şirketindeki mühendisler, uzay araçları için tasarlanmış, 12 metre çapında yeni nesil katlanabilir bir anten reflektörü geliştirdi. “Uzay şemsiyesi” olarak adlandırılan bu cihaz, yapısı ve teknik yetenekleriyle önceki modellerden önemli ölçüde ayrılıyor ve gelecekteki uyduların verimliliğini artırmaya hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, yeni geliştirmenin temel özelliği, yansıtıcı ağın katlanması için kullanılan tamamen yeni bir şemadır. Bu yöntem, reflektörün uçuştan önce çok kompakt bir şekilde katlanmasını sağlıyor. Sonuç olarak, dev anten roketin burun kısmındaki dar alana kolayca sığıyor, bu da lojistik ve mühendislik açısından büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.

Basitleştirilmiş mekanizma ve yüksek güvenilirlik

Uzayda karmaşık yapıların açılması her zaman riskli bir süreç olmuştur. Yeni projede mühendisler bu sorunu çözmeyi başardılar. Artık anten yörüngeye ulaştıktan sonra sadece tek bir tahrik mekanizması (aktüatör) yardımıyla çalışma konumuna getiriliyor. Mekanizmanın basitleştirilmesi güvenilirliğini birkaç kat artırıyor, çünkü hareketli parça sayısı ne kadar az olursa, arıza olasılığı da o kadar düşük oluyor.

Bir diğer önemli husus ise cihazın ağırlığının azaltılmış olmasıdır. Geliştiriciler, reflektörün toplam kütlesini yaklaşık yüzde 5 oranında azaltmayı başardılar. Uzay teknolojileri alanında her bir kilogram faydalı yük için verilen mücadele göz önüne alındığında, bu gösterge roket fırlatma maliyetlerinden tasarruf edilmesini ve diğer bilimsel ekipmanlar için ek alan açılmasını sağlıyor.

Şu anda yeni cihazın prototipi hazırlandı ve gerekli tüm testlerden başarıyla geçti. Uzmanlar, bu teknolojinin iletişim uydularında, meteorolojik cihazlarda ve uzun mesafeli uzay araştırmaları için tasarlanan sondalarda yaygın olarak kullanılacağını belirtiyor.

Bu yenilik, Rusya'nın gelecek vaat eden uzay programları kapsamında gerçekleştiriliyor. Bir sonraki aşamada, söz konusu 12 metrelik “şemsiyelerin” gerçek uzay araçlarına monte edilmesi ve açık uzayda test edilmesi planlanıyor. Bu tür teknolojik çözümler, uydu üzerinden iletilen sinyal kalitesini iyileştirmeye ve veri kapsamını genişletmeye yardımcı olacaktır.

RoskosmosUzayTeknolojiUyduRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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