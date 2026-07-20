Vivo X300e tanıtıldı: 7200 mAh batarya ve Zeiss kamera

Çinli Vivo şirketi, yeni amiral gemisi modeli Vivo X300e'yi resmen tanıttı. Bu akıllı telefon, zarif tasarımı ve olağanüstü yüksek kapasiteli bataryasıyla teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor. Zeiss markasıyla iş birliği içinde geliştirilen cihaz, sadece pil ömrüyle değil, aynı zamanda fotoğrafçılık yetenekleriyle de liderliğe aday. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre şirket, yeni model için ön sipariş sürecini başlattı. Cihazın resmi satışlarının 27 Temmuz tarihinde başlaması planlanıyor. Üretici tüm teknik detayları henüz tam olarak açıklamasa da, güvenilir sızıntı kaynakları akıllı telefonun temel özelliklerini şimdiden paylaştı.

Teknik özellikler ve ekran

Vivo X300e modelinin 6,59 inçlik düz bir OLED ekranla donatılması bekleniyor. Ekran, 1,5K çözünürlüğü destekleyerek kullanıcılara yüksek kaliteli ve canlı bir görsel deneyim sunacak. Akıllı telefonun performansından en yeni Snapdragon 8 Gen 5 yonga setinin sorumlu olacağı tahmin ediliyor, bu da onu piyasadaki en güçlü cihazlardan biri yapacak.

Cihazın en şaşırtıcı yönü güç sistemidir. Mühendisler, sadece 7,99 mm kalınlığındaki bir gövdeye 7200 mAh kapasiteli devasa bir batarya sığdırmayı başardılar. Bu değer, modern amiral gemileri arasında rekor seviyelerden biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca akıllı telefon, 90 W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor.

Zeiss optikleri ve tasarım

Kamera sistemi konusunda Vivo, geleneğe sadık kalarak Zeiss uzmanlarıyla iş birliği yaptı. Ana kamera bloğunun şu modülleri içermesi bekleniyor:

50 megapiksel ana sensör;

8 megapiksel ultra geniş açılı modül;

Sony IMX8 tabanlı 50 megapiksel periskopik modül.

Selfie tutkunları için ise 50 megapiksellik bir ön kamera düşünülmüş. Akıllı telefonun dış görünümü, metal çerçevesi ve kare şeklindeki kamera bloğu ile dikkat çekiyor. Cihazın ağırlığı yaklaşık 203 gram olup, batarya kapasitesi göz önüne alındığında oldukça makul bir değerdir.

Vivo markası, kaliteli kameraları ve sağlam gövde yapısıyla tanınmaktadır. Yeni Vivo X300e modeli, özellikle gün boyunca telefonu aktif kullanan ve sık sık şarj etme imkanı bulamayan kullanıcılar için ideal bir seçenek olabilir. Henüz cihazın küresel pazara çıkış tarihi ve kesin fiyatı hakkında resmi bir bilgi verilmedi.