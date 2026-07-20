Havacılık devrimi: CFM, uçak yakıt tüketimini yüzde 20 azaltan motoru test ediyor

·36·Teknoloji
Havacılık devrimi: CFM, uçak yakıt tüketimini yüzde 20 azaltan motoru test ediyor

Havacılık endüstrisinde yakıt verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda büyük bir dönüşüm bekleniyor. GE Aerospace ve Safran Aircraft Engines'in ortak girişimi olan CFM International, yeni nesil RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) programı kapsamında Open Fan teknolojisine dayalı motorun tam ölçekli testlerine başladı. Bu yenilikçi geliştirme, modern uçakların yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaya hizmet edecek. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Projenin temel yeniliği, Open Fan yani açık fanlı tasarımdır. Geleneksel havacılık motorlarından farklı olarak bu sistemde dış koruyucu kaplamadan vazgeçilmiştir. Bu, motorun toplam ağırlığını artırmadan fan boyutunu önemli ölçüde büyütmeye olanak tanır. Ixbt.com'a göre, daha büyük fan daha fazla hava akışını hareket ettirerek daha düşük hızlanma ile yüksek itiş gücü üretir, bu da verimliliği keskin bir şekilde artırır.

Tasarruf ve çevresel verimlilik

CFM hesaplamalarına göre, bu şema yakıt tüketimini günümüzün en gelişmiş motorlarına kıyasla yüzde 20'den fazla azaltabilir. Bu durum sadece havayolu şirketlerinin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda atmosfere salınan karbondioksit miktarını da aynı oranda azaltacaktır. Dünya genelinde yeşil ekonomi ve karbon nötrlüğüne yönelik eğilimin arttığı bir dönemde, bu teknoloji havacılığın geleceği için kritik bir öneme sahiptir.

Mevcut aşamada mühendisler, Open Fan sisteminin tam ölçekli unsurlarını gerçek uçuş koşullarına yakın durumlarda test ediyorlar. Testler kapsamında motorun kuş çarpması, buzlanma, toz ve yabancı madde girişi gibi ekstrem durumlar modelleniyor. Bu süreçler, tasarımın uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ne ölçüde karşıladığını ortaya koyuyor.

Geleceğe doğru bir adım

RISE programı 2021 yılında tanıtıldı ve şu anda üzerinde 2000'den fazla mühendis çalışıyor. Fransa'nın Villaroche kentindeki özel 8 metrelik test standında gerçekleştirilen araştırmalar şimdiden olumlu sonuçlar veriyor. Örneğin, sistemin bir parçası olan düşük basınçlı yüksek hızlı türbin 1000 saatten fazla başarılı bir şekilde çalıştı.

Yeni teknolojinin temel avantajları şunlardır:

  • Yakıt tüketiminde yüzde 20'den fazla azalma;
  • Atmosfere CO2 salınımında düşüş;
  • Tasarım ağırlığının optimizasyonu;
  • Dar gövdeli uçaklar için yüksek verimlilik.
Şirketin planlarına göre, bu yeni nesil motorlar 2030'ların ortalarına doğru ticari uçaklara entegre edilmeye başlanacak. Bu durum, uzun mesafeli uçuşların ve transit havacılığın geliştiği bölgeler için gelecekte uçuş maliyetlerini düşürme ve çevresel yükü azaltma imkanı sağlayacaktır.

HavacılıkTeknolojiCFMOpen FanEkoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bir SpaceX roket parçasının 5 Ağustos'ta Ay'a çarpması bekleniyorBir SpaceX roket parçasının 5 Ağustos'ta Ay'a çarpması bekleniyorBugün, 15:58Apple beklenmedik bir karar aldı: En güçlü Extreme işlemci projesi iptal edildiApple beklenmedik bir karar aldı: En güçlü Extreme işlemci projesi iptal edildiBugün, 15:24Vivo X300e tanıtıldı: 7200 mAh batarya ve Zeiss kameraVivo X300e tanıtıldı: 7200 mAh batarya ve Zeiss kameraBugün, 14:20Uzay teknolojilerinde yenilik: Roskosmos 12 metrelik dev antennayı tanıttıUzay teknolojilerinde yenilik: Roskosmos 12 metrelik dev antennayı tanıttıBugün, 13:54Elon Musk'ın Grok yapay zekası futbol dünya şampiyonunu doğru tahmin ettiElon Musk'ın Grok yapay zekası futbol dünya şampiyonunu doğru tahmin ettiBugün, 12:54Hisense A10: Çift ekranlı ve Android 16 işletim sistemine sahip benzersiz akıllı telefon tanıtıldıHisense A10: Çift ekranlı ve Android 16 işletim sistemine sahip benzersiz akıllı telefon tanıtıldıBugün, 12:30
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor