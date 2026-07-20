Havacılık devrimi: CFM, uçak yakıt tüketimini yüzde 20 azaltan motoru test ediyor

Havacılık endüstrisinde yakıt verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda büyük bir dönüşüm bekleniyor. GE Aerospace ve Safran Aircraft Engines'in ortak girişimi olan CFM International, yeni nesil RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) programı kapsamında Open Fan teknolojisine dayalı motorun tam ölçekli testlerine başladı. Bu yenilikçi geliştirme, modern uçakların yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaya hizmet edecek. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Projenin temel yeniliği, Open Fan yani açık fanlı tasarımdır. Geleneksel havacılık motorlarından farklı olarak bu sistemde dış koruyucu kaplamadan vazgeçilmiştir. Bu, motorun toplam ağırlığını artırmadan fan boyutunu önemli ölçüde büyütmeye olanak tanır. Ixbt.com'a göre, daha büyük fan daha fazla hava akışını hareket ettirerek daha düşük hızlanma ile yüksek itiş gücü üretir, bu da verimliliği keskin bir şekilde artırır.

Tasarruf ve çevresel verimlilik

CFM hesaplamalarına göre, bu şema yakıt tüketimini günümüzün en gelişmiş motorlarına kıyasla yüzde 20'den fazla azaltabilir. Bu durum sadece havayolu şirketlerinin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak, aynı zamanda atmosfere salınan karbondioksit miktarını da aynı oranda azaltacaktır. Dünya genelinde yeşil ekonomi ve karbon nötrlüğüne yönelik eğilimin arttığı bir dönemde, bu teknoloji havacılığın geleceği için kritik bir öneme sahiptir.

Mevcut aşamada mühendisler, Open Fan sisteminin tam ölçekli unsurlarını gerçek uçuş koşullarına yakın durumlarda test ediyorlar. Testler kapsamında motorun kuş çarpması, buzlanma, toz ve yabancı madde girişi gibi ekstrem durumlar modelleniyor. Bu süreçler, tasarımın uluslararası havacılık güvenliği standartlarını ne ölçüde karşıladığını ortaya koyuyor.

Geleceğe doğru bir adım

RISE programı 2021 yılında tanıtıldı ve şu anda üzerinde 2000'den fazla mühendis çalışıyor. Fransa'nın Villaroche kentindeki özel 8 metrelik test standında gerçekleştirilen araştırmalar şimdiden olumlu sonuçlar veriyor. Örneğin, sistemin bir parçası olan düşük basınçlı yüksek hızlı türbin 1000 saatten fazla başarılı bir şekilde çalıştı.

Yeni teknolojinin temel avantajları şunlardır:

Yakıt tüketiminde yüzde 20'den fazla azalma;

Atmosfere CO2 salınımında düşüş;

Tasarım ağırlığının optimizasyonu;

Dar gövdeli uçaklar için yüksek verimlilik.

Şirketin planlarına göre, bu yeni nesil motorlar 2030'ların ortalarına doğru ticari uçaklara entegre edilmeye başlanacak. Bu durum, uzun mesafeli uçuşların ve transit havacılığın geliştiği bölgeler için gelecekte uçuş maliyetlerini düşürme ve çevresel yükü azaltma imkanı sağlayacaktır.