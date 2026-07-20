Apple beklenmedik bir karar aldı: En güçlü Extreme işlemci projesi iptal edildi

·24·Teknoloji
Apple beklenmedik bir karar aldı: En güçlü Extreme işlemci projesi iptal edildi

Apple, en yüksek performanslı işlemcileri olan M2 Extreme ve M3 Extreme projelerini tamamen durdurma kararı aldı. Bu çiplerin, şirketin işlemci hiyerarşisinde mevcut Ultra modellerinin üzerinde yer alması ve profesyonel iş istasyonları için benzersiz bir güç sunması bekleniyordu. Ancak teknoloji devi, bu projeleri piyasaya çıkmadan önce beklenmedik bir şekilde iptal etti. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın verdiği bilgilere göre, Extreme serisi işlemcilerin, Ultra modellerine kıyasla iki kat daha fazla hesaplama ve grafik çekirdeğine sahip olması planlanıyordu. Bu durum, Apple çiplerini dünyanın en güçlü çözümlerinden biri haline getirecek ve karmaşık video kurgu, 3D modelleme ve AI ile çalışan profesyoneller için temel bir araç olmasını sağlayacaktı.

Ekonomik verimsizlik ve yüksek maliyet

Projenin iptal edilmesinin ana nedenlerinden biri olarak üretim maliyetlerinin aşırı yüksek olması gösteriliyor. Böylesine karmaşık bir mimariye sahip çiplerin üretimi, Apple için ekonomik açıdan mantıklı bulunmadı. Ayrıca, bu işlemcilerin kurulması planlanan Mac Pro bilgisayarlarına olan düşük talep de şirketin stratejisini etkiledi.

Uzmanlara göre, Extreme çiplerle donatılmış bilgisayarların fiyatı oldukça yüksek olacaktı. Bu durum, profesyonel kullanıcılar arasında bile müşteri kitlesini ciddi oranda kısıtlayacaktı. Sonuç olarak Apple, kaynaklarını daha popüler ve talebin yüksek olduğu MacBook ve iMac serilerine yönlendirmeyi tercih etti.

Mac Pro döneminin sonu

En çarpıcı haberlerden biri, Apple'ın sadece Extreme çiplerinden vazgeçmekle kalmayıp, 2026 yılında Mac Pro bilgisayarlarının üretimini tamamen durdurmayı planlamasıdır. Bu, yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip profesyonel sistem biriminin sonu olabilir. Şirket, odak noktasını Mac Studio gibi daha kompakt ancak yeterince güçlü cihazlara kaydırmayı hedefliyor.

Bu haber, profesyonel kullanıcılar için de önem taşıyor. Extreme çiplerinin iptal edilmesi, piyasada M2 Ultra ve M3 Ultra modellerinin konumunu koruyacağı anlamına geliyor. Gelecekte Apple'ın en yüksek performansını Studio serisinde geliştirmeye devam etmesi bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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