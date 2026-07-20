Bir SpaceX roket parçasının 5 Ağustos'ta Ay'a çarpması bekleniyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketine ait bir Falcon 9 roketi parçası, beklenmedik bir yörüngede hareket ederek bu yılın 5 Ağustos tarihinde Ay yüzeyine çarpabilir. NASA uzmanları, uzay kirliliği ile ilgili ciddi bir durum teşkil ettiği için bu olayı yakından takip ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu parça, 2025 yılı Ocak ayında Ay'a iki iniş aracı fırlatılırken uzayda kalan roketin üst kademesidir (roket motoru bloğu). Başlangıçta bu parçanın Ay ile çarpışması planlanmamıştı, ancak yerçekimi kuvvetlerinin etkisiyle rotası değişti. ixbt.com verilerine göre, bu durumu ilk olarak uzay nesnelerini izleme programının yaratıcısı astronom Bill Gray tespit etti.

Mevcut hesaplamalara göre, yaklaşık 4 ton ağırlığındaki bu metal parçası saniyede 2 kilometreden fazla bir hızla hareket ediyor. Astronomlar daha önce çarpışmanın Mart ayında gerçekleşeceğini tahmin etmişlerdi, ancak güncellenen veriler 5 Ağustos tarihini işaret ediyor.

Bilimsel gözlemler ve beklentiler

NASA bünyesindeki Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI) uzmanları, bu olayı tartışmak için özel bir toplantı düzenledi. Bilim insanlarına göre, bu olay tesadüfi olsa da Ay yüzeyindeki değişimleri incelemek için eşsiz bir fırsat yaratabilir. Ay, doğal olarak da sürekli meteorit çarpmalarına maruz kalmaktadır.

Tahminlere göre roket parçası, Ay'ın Dünya'dan görünen kısmının kenar bölgelerine düşecek. Eğer çarpışma sonucunda güneş ışığıyla aydınlanan devasa bir toz bulutu yükselirse, bunu Dünya'daki güçlü teleskoplarla görme imkanı doğabilir. Ancak NASA'nın meteor gözlem programı yöneticisi William Cooke bu ihtimale şüpheyle yaklaşıyor ve çarpışmayı görsel olarak izlemenin son derece zor olacağını vurguluyor.

Belirtmek gerekir ki, bu olay Dünya gezegeni veya sakinleri için herhangi bir tehlike arz etmiyor. Uzay boşluğundaki bu tür olaylar, sadece uzay kirliliği sorununun giderek daha da ciddileştiğini gösteriyor. Daha önce, dört yıl önce Lunar Reconnaissance Orbiter aracı, Ay'da bilinmeyen bir uzay çöpünün çarpması sonucu oluşan yeni bir krateri kaydetmişti.

Şimdilik SpaceX şirketi bu durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Genellikle bilimsel amaçlarla Ay'a kasıtlı olarak araç çarptırma (impaktörler) işlemleri gerçekleştirilir, ancak Falcon 9 parçasının düşüşü tamamen kontrol edilemeyen ve planlanmamış bir süreçtir.