Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri

·109·Teknoloji
Honor Robot Phone ilk kez futbol sahasında görüldü: 4D kameralı akıllı telefonun özellikleri

Teknoloji dünyasında büyük ses getiren Honor şirketinin yeni ürünü Honor Robot Phone, beklenmedik bir durumda kamuoyunun dikkatini çekti. Bu yenilikçi cihaz, İspanya milli takımı savunma oyuncusu Eric Garcia'nın elinde, takımın FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki zaferini kutlama sürecinde görüntülendi. Bu olay, yeni akıllı telefonun sadece tasarımını değil, aynı zamanda en temel özelliği olan robotik kamerasını pratikte görme imkanı sağladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sosyal ağlarda yayılan videolarda, futbolcunun kutlama anlarını kaydettiği ve cihazdaki mekanik kameranın, yerleşik özel bir gimbal yardımıyla kadraja giren insanları otomatik olarak takip edip döndüğü görülüyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe, bu cihazı "Dünya Kupası'nın asıl galibi" olarak nitelendirdi. Daha sonra Honor şirketi de bu videoyu resmi sayfalarında paylaşarak duruma esprili bir yaklaşım getirdi.

Devrim niteliğinde 4D kamera ve teknik özellikler

Honor Robot Phone modelinin en büyük avantajı, 360 derece dönebilen 4D kamerasıdır. Bu teknoloji, nesneyi her zaman kadrajın merkezinde tutmaya yarar; bu da özellikle dinamik hareketleri ve toplu etkinlikleri kaydederken oldukça kullanışlıdır. Cihaz, mekanik gimbalı sayesinde harici sabitleyicilere ihtiyaç duymadan pürüzsüz ve profesyonel düzeyde videolar sunabilmektedir.

Akıllı telefonun teknik özellikleri de premium segmente ait olduğunu kanıtlıyor. Edinilen bilgilere göre cihaz, en son Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle donatılmıştır. Bu, cihazın karmaşık AI algoritmalarını ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri işlerken maksimum hızda çalışmasını sağlar. Ayrıca ana kamera modülünün 200 megapiksel sensöre sahip olması bekleniyor.

Honor markasının akıllı telefon pazarındaki güçlü konumunu göz önüne alırsak, bu modelin ortaya çıkışının teknoloji meraklıları için de ilgi çekici olacağı kesindir. Cihaz oldukça yüksek bir fiyatla sunulsa da, robotik işlevi içerik üreticileri ve videoblog yazarları için yeni ufuklar açabilir.

Şirket şu anda bu sıra dışı akıllı telefon için ön siparişleri almaya başladı. Honor Robot Phone satışlarının gelecek ay başlaması planlanıyor. Ancak bu kadar yüksek teknolojili bir cihaz ucuz olmayacak: ixbt.com verilerine göre, yeni modelin başlangıç fiyatı 2200 dolardan başlıyor. Bu da onu piyasadaki en pahalı ve özel amiral gemilerinden biri yapıyor.

HonorRobot PhoneAkıllı TelefonTeknolojiKamera
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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