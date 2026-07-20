Dünya yörüngesinde Satürn benzeri halkalar oluşabilir: Bilim insanları endişeli

·47·Teknoloji
Dünya yörüngesinde Satürn benzeri halkalar oluşabilir: Bilim insanları endişeli

Yakın gelecekte Dünya gezegeni, doğal görünümünü tamamen değiştirerek Satürn gibi parlak halkalara sahip olabilir. Ancak bu halkalar buz veya tozdan değil, yüz binlerce yapay uydudan oluşacaktır. Astronomlar ve uzay teknolojisi uzmanları, yörünge veri merkezleri ve güneş ışığı yansıtıcıları oluşturma projelerinin gece gökyüzünün manzarasını radikal bir şekilde değiştireceği konusunda uyarıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda SpaceX, Blue Origin, Starcloud, Cowboy Space ve Orbital gibi büyük şirketler yörünge veri merkezleri (data-center) oluşturmak üzerinde çalışıyor. ixbt.com verilerine göre, bu projeleri tam olarak hayata geçirmek için uzaya bir milyondan fazla yapay uydu fırlatılması gerekiyor. Buna ek olarak, Reflect Orbital şirketi, gün batımından sonra Dünya'nın belirli bölgelerini aydınlatmak için 50 bin aynalı cihaz yerleştirmeyi planlıyor.

Uzaydaki parlak çizgi ve sonuçları

Birmingham Üniversitesi'nden astronotik profesörü Hugh Lewis, bu tür cihazların genellikle Dünya'nın gündüz ve gece tarafları arasındaki sınır olan terminatör çizgisi boyunca yerleştirileceğini açıklıyor. Bu bölgede uydular neredeyse kesintisiz güneş enerjisi alabilir, bu da yörünge sunucuları için çok önemlidir. Eğer bu planlar gerçekleşirse, gökyüzünde aynı yönde hareket eden ve aynı düzlemde yer alan devasa parlak bir çizgi oluşacaktır.

Kanada'daki Regina Üniversitesi'nden astronom Samantha Lawler liderliğindeki grup, bilgisayar modellemesi yardımıyla SpaceX'in Starmind, Blue Origin tarafından geliştirilen Project Sunrise ve Cowboy Space projelerinin etkilerini inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, yapay nesneler o kadar çoğalacak ki, belirli saatlerde gökyüzündeki birçok yıldızdan daha parlak ve daha görünür hale gelecekler.

Özellikle Reflect Orbital projesi büyük endişe yaratıyor. Şirket, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) 18x18 metrelik aynaya sahip Eärendil-1 deney cihazını fırlatmak için izin aldı. Avrupa Güney Gözlemevi'nin hesaplamalarına göre, eğer 50 bin böyle ayna yörüngeye çıkarılırsa, gece gökyüzünün parlaklığı yüzde 300 artacak. Bu durum, dünyadaki en büyük teleskopların çalışmasını neredeyse imkansız hale getirecektir.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) da FCC kararını sert bir şekilde eleştirdi. Uzmanlara göre, yapay olarak yansıtılan güneş ışığı sadece bilimsel gözlemleri engellemekle kalmıyor, aynı zamanda şu riskleri de beraberinde getiriyor:

  • Pilotların ve sürücülerin gözlerini kamaştırarak kaza durumlarına yol açması;
  • Astronomik teleskop operatörlerinin çalışmasına teknik engel oluşturması;
  • Gece doğa ekosisteminin doğal ritimlerini bozması.
Böylece, uzayın geniş çapta ticarileştirilmesi ve yörünge altyapısının genişletilmesi, insanlığın yıldızlı gökyüzü hakkındaki algısını tamamen değiştirebilir. Bilim insanları, bu konuda uluslararası yasal normların geliştirilmesi ve uzayın kirlilikten korunması gerektiğini vurguluyor.

UzaySpaceXAstronomiYapay UyduTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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