Lumia markası geri dönebilir: HMD, Microsoft ile görüşmeler yürütüyor

Akıllı telefon pazarında kendine has bir dönem oluşturan efsanevi Lumia markası yeniden satışa sunulabilir. Nokia telefonlarını üretme hakkına sahip olan HMD Global şirketi, Microsoft şirketinden bu ticari markayı ve ilgili patentleri satın almak için ciddi bir ilgi gösteriyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, mobil cihaz pazarındaki en tanınmış markalardan birinin yeniden markalaşmasına tanık olabiliriz. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

SmashX_60 takma adıyla tanınan etkili bir içeriden öğrenenin (insider) verdiği bilgiye göre, HMD, Microsoft şirketine Lumia markasını satın almak için resmi bir teklif hazırlıyor. Belirtmek gerekir ki, bu marka etrafındaki hukuki meseleler 2018'den beri açık kalmaya devam ediyor. O dönemde de taraflar görüşmeler yapmış ancak nihai bir sonuca varamamışlardı. Şimdi ise HMD bu fikre geri dönmeye karar verdi.

Nostalji ve yeni strateji

Lumia markasının yeniden canlandırılması, HMD şirketinin son dönemdeki stratejisiyle tamamen örtüşüyor. Şirket, tarihi mirasından yararlanarak eski ve popüler serileri modern gereksinimler doğrultusunda yeniden hayata döndürüyor. Örneğin, yakın zamanda Asha serisi cihazların geri döndüğü duyuruldu. Ancak Asha şu anda dijital detoks ve çocuklar için tasarlanmış basit cihazlar segmentini kapsarken, Lumia'nın çok daha yüksek bir teknolojik statüye sahip olması bekleniyor.

Zamanında Lumia akıllı telefonları, parlak tasarımı, polikarbonat gövdesi ve en önemlisi PureView teknolojisine dayalı yüksek kaliteli kameralarıyla ün kazanmıştı. Pek çok teknoloji tutkunu için bu marka hala kalite ve inovasyonun sembolü olmaya devam ediyor. HMD, tam da bu sadık kitleyi kendine çekmeyi hedefliyor.

Şimdilik anlaşmanın tahmini tutarı veya şartları hakkında kesin bilgiler mevcut değil. ixbt.com yayınının yazdığına göre, Microsoft bu markayı birkaç yıldır kullanmıyor, bu da HMD için anlaşma olasılığını artırıyor. Eğer görüşmeler başarılı bir şekilde sonuçlanırsa, yeni nesil Lumia akıllı telefonlarının Android işletim sistemiyle çalışacağı neredeyse kesin, çünkü Windows Phone platformu artık tarihe karıştı.

Özbekistan pazarında da Lumia akıllı telefonları kendi döneminde büyük bir popülariteye ulaşmıştı. Özellikle Nokia Lumia 520, 920 ve 1020 modelleri, uygun fiyatlı olmaları ve fotoğraf çekim yetenekleriyle kullanıcıların sevgisini kazanmıştı. Markanın dönüşünün yerel pazarda da ilgiyle karşılanacağı şüphesiz, çünkü retro tasarım ile modern fonksiyonların uyumu, günümüz akıllı telefon pazarındaki tekdüzelikten yorulan alıcılar için bir yenilik olabilir.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu haberi yayan SmashX_60 adlı içeriden öğrenen, son yıllarda HMD Global ürünleri hakkında birkaç kez doğru ve güvenilir bilgiler sunmuştur. Dolayısıyla, önümüzdeki aylarda Lumia markası altındaki yeni cihazların duyurusunu beklemek için yeterli gerekçeler bulunuyor.