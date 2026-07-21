Yapay zeka ajanları için yeni ödeme sistemi: Natural girişimi 30 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişimiyle birlikte dijital ajanlar; nakliyeci bulma, fiyat karşılaştırma ve lojistik planlama gibi karmaşık görevleri bağımsız olarak yerine getirmeye başladı. Ancak ödeme konusuna gelindiğinde, bu sistemler hala insan müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Natural girişimi, tam da bu sorunu çözmek, yani yapay zeka ajanları için otonom bir ödeme altyapısı oluşturmak amacıyla 30 milyon dolar yatırım aldı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Kredi kartları ve banka havaleleri (ACH) dahil olmak üzere mevcut finans sistemi, büyük ölçüde insanlar tarafından gerçekleştirilen işlemlere göre uyarlanmıştır. Bu altyapı, otonom çalışan AI ajanları için oldukça yavaş ve kullanışsızdır. Natural projesi ise finans sistemini sıfırdan yeniden tasarlayarak Stripe gibi devlerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Ajanlar için yeni finansal katman

Natural girişimi 2025 yılında Kahlil Lalji, Eric Wang ve Walt Leung tarafından kuruldu. Lalji, daha önce çiftler için bankacılık hizmetleri sunan Ivella girişimini başarıyla satan deneyimli bir girişimcidir. Ona göre, yapay zeka ajanlarının gelişim hızı mevcut finansal mimarinin çok ötesine geçti ve bu boşluğu doldurmak günümüzde teknoloji dünyasındaki en önemli görevlerden biridir.

TechCrunch'ın verilerine göre Natural, kendisini bir "ajan koordinasyon katmanı" olarak tanıtıyor. Bu sistem, AI ajanlarının fonları saklamasına, transfer etmesine ve diğer ajanlar veya insanlarla bağımsız olarak hesaplaşmasına olanak tanır. Şirketler, Natural altyapısını kendi sistemlerine entegre ederek dijital asistanlarına finansal özgürlük verebilirler.

Yatırım turu, Forerunner girişim sermayesi fonu lideri Kirsten Green tarafından yönetildi. Bu aşamadan sonra girişimin toplam finansman miktarı 40 milyon dolara ulaştı. Green, Natural'ın sadece ödeme yapmayı değil, aynı zamanda ihtilaflı işlemleri yönetmeyi ve tüm ödeme altyapısını yapay zeka çağına uyarlamayı hedefleyen büyük planları olduğunu vurguluyor.

Rekabet ve gelecek beklentileri

Günümüzde Stripe gibi küresel ödeme sistemleri pazara hakim olsa da, odak noktaları hala insanlar arasındaki ticarettir. Natural ise dar uzmanlığı ve otonom sistemlere uyumluluğu ile öne çıkmak istiyor. Bu, dijital ekonomiye hızla geçiş yapan ülkeler için gelecekte büyük önem taşıyabilir; çünkü yerelleştirilmiş AI ajanları uluslararası pazarlarda bağımsız ticaret yapma imkanına sahip olacaktır.

Proje kapsamında aşağıdaki temel alanlar geliştirilecektir:

AI ajanları arasındaki doğrudan işlemler;

İnsan müdahalesi olmadan ödeme yetkilendirmesi;

Otomatikleştirilmiş finansal raporlar ve güvenlik protokolleri;

İhtilaflı ve iade edilebilir ödemeler için akıllı yönetim sistemi.

Özetle Natural girişimi, yapay zekanın sadece tavsiye veren değil, aynı zamanda tam bir ekonomik özneye dönüştüğü yeni bir dönemin temelini atıyor. 30 milyon dolarlık yeni sermaye, şirketin ekibini genişletmesine ve teknolojik altyapısını mükemmelleştirmesine olanak tanıyacak.