AMD Zen 6 işlemcisi Geekbench testinde mobil x86 çipleri arasında rekor kırdı

Yakında tanıtılması beklenen AMD'nin Zen 6 mimarisine dayalı yeni mobil işlemcisi, Geekbench testlerinde şaşırtıcı bir sonuç kaydetti. Medusa Point ailesine mensup bu mühendislik örneği, dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan x86 çipleri arasında tek çekirdekli testte en yüksek performansı sergileyerek sektörde yeni bir standart belirlemeye aday. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tahminlere göre, Ryzen AI 9 565 model numarasıyla çıkması beklenen bu çip, tek çekirdekli (single-core) testte 3329 puan, çok çekirdekli (multi-core) testte ise 16 555 puan topladı. ixbt.com verilerine göre testler AMD Plum-MDS1 platformunda gerçekleştirildi ve bu, daha önce sızdırılan bilgilere kıyasla performansın önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Özellikle yazılım optimizasyonu sayesinde tek çekirdekli modda yüzde 5, çok çekirdekli modda ise yaklaşık yüzde 10'luk bir artış gözlemlendi.

Teknik özellikler ve hız göstergeleri

Geekbench veri tabanındaki kayıtlara göre, bu 10 çekirdekli çip 2 GHz temel frekansa sahip olup maksimum yük altında 5,37 GHz'e kadar çıkabiliyor. Önbellek kapasitesi de dikkat çekici: 10 MB L2 ve 32 MB L3 önbellek ile donatılmış durumda. Bu değerlerle, Ryzen 9 9900X ve Ryzen 7 9800X3D gibi bazı masaüstü (desktop) işlemcilerinin sonuçlarına bile yaklaşıyor.

Tek çekirdekli testte yeni AMD işlemcisi, yalnızca ARM mimarisine sahip Qualcomm Snapdragon X2 Elite çipinin gerisinde kaldı. Ancak geleneksel x86 ekosisteminde, şu anda piyasada bulunan tüm mobil işlemcileri geride bırakmayı başardı. Bu durum, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için ağır görevlerde ve oyunlarda eşi benzeri görülmemiş bir hız vaat ediyor.

Pazardaki yeri ve rekabet

Medusa Point çipleri gelecekte Ryzen AI 500 serisinin temelini oluşturacak ve mevcut Ryzen AI 400 ailesinin yerini alacak. İlginç olan, bu işlemcinin genel dizüstü bilgisayar segmenti için tasarlanmış olmasına rağmen, performans açısından yüksek güçlü Ryzen AI Max+ 390 amiral gemisine yakın sonuçlar göstermesi. Mevcut Ryzen AI 9 365 ile karşılaştırıldığında, yeni nesil temsilcinin yaklaşık yüzde 33 daha hızlı çalıştığı anlaşıldı.

AMD bu yenilikle Intel'in gelecekteki Panther Lake mimarisine karşı ciddi bir rekabete hazırlanıyor. Ayrıca şirket, daha güçlü dizüstü bilgisayarlar için ayrı bir Gator Range serisi de geliştiriyor. Ticari modeller satışa çıkana kadar frekanslar ve güç tüketimi konusundaki nihai değerlerin biraz değişebileceğini belirtmek gerekir.

Bu teknolojiye dayalı dizüstü bilgisayarların pazara girmesinin, mobil iş istasyonları ve oyun dizüstü bilgisayarları segmentinde fiyat ve güç dengesini değiştirmesi bekleniyor. Zen 6 mimarisi sadece hız değil, aynı zamanda enerji verimliliği açısından da yeni ufuklar açabilir.