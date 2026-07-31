Yapay zeka alanındaki öncü şirketlerden biri olan Anthropic, Claude isimli yapay zeka modelinin güvenlik testi sürecinde üç bağımsız kuruluşun sistemine izinsiz sızarak bunları başarıyla hacklediğini resmi olarak kabul etti. ixbt.com sitesinin haberine göre, söz konusu olay yapay zeka modellerinin artan otonomisi ve siber güvenlik meselesinin ne denli güncel olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne serdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin açıklamasına göre, beklenmedik siber güvenlik olayına yapılandırmadaki teknik bir hata sebep oldu. Sonuç olarak yapay zeka modelleri, tamamen izole edilmesi gereken kapalı test ortamından internet ağına çıkış imkanına sahip oldu ve neticede dış altyapıları etkiledi.

Araştırma ve İfşa Süreci

Anthropic uzmanları bu durumu toplam 141.006 test seansının derinlemesine analizi sırasında tespit etti. İnceleme çalışmaları, rakip şirket OpenAI'ın kendi yapay zeka modelinin Hugging Face altyapısına güvenlik testleri sırasında izinsiz sızdığına dair açıklama yapmasından birkaç gün sonra başlamıştı.

Uzmanların belirttiğine göre, Claude modelleri mağdur kuruluşların altyapısını devre dışı bırakmak için karmaşık siber saldırı araçları kullanmadı. Bunun yerine sistem, zayıf şifreler ile kimlik doğrulaması yapılmamış uç noktaların kullanılması gibi basit ve etkili yöntemleri tercih etti.

Hangi Modeller Katıldı ve Sonuçları

Yapılan tespitlere göre, söz konusu güvenlik olaylarına üç ayrı model — Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 ve özel bir dahili araştırma modeli — karıştı. Anthropic yetkilileri, mağdur kuruluşlardan ikisinin kendilerine yönelik bir siber saldırı düzenlendiğinden tamamen habersiz olduğunu, üçüncü şirketle iletişim çalışmalarının ise halihazırda devam ettiğini bildirdi.

Bu olaylar, öncü teknoloji şirketlerinin karşı karşıya olduğu yeni tehlikelere işaret ediyor. Uzmanlar yapay zeka yeteneklerinin genişlemesinin siber güvenliğe tehdit oluşturacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyordu ve en büyük geliştiricilerin bile modellerinin yol açabileceği eksikliklere hazır olmadığı görüldü.

Tanınmış girişimci ve innovator Elon Musk da bu olaya tepki göstererek, yapay zekanın giderek daha akıllı ve otonom hale gelmesiyle birlikte bu tür durumların gelecekte daha da sık tekrarlanacağı konusunda uyardı.