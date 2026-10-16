Telegram kanalında Instagram tarzı «For You» öneri akışı geliyor

·2·Teknoloji
Telegram kanalında Instagram tarzı «For You» öneri akışı geliyor

Telegram mesajlaşma uygulaması, yakın gelecekte konseptini genişleterek sosyal ağlara benzer bir öneri algoritması başlatmayı planlıyor. Platform geliştiricileri, kullanıcılara henüz abone olmadıkları kanallardaki ilgi çekici ve trend gönderileri kişisel ilgi alanlarına göre gösteren yepyeni bir akış üzerinde aktif olarak çalışıyor.

Bu yeniliğin, mesajlaşma ekosistemindeki içerik tüketimini ve kanalların organik büyümesini tamamen yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Ayrı bir «News» bölümü: Akış 2 önemli kısımdan oluşacak

Yeni format, ana sohbet listesini etkilemeyecek şekilde ayrı bir «News» bölümü olarak sunulacak:

  • «Added» (Eklenenler): Kullanıcının takip etmeyi seçtiği ve kaydettiği kanallardan gelen seçilmiş gönderileri toplar;

  • «For You» (Sizin İçin): Tıpkı Instagram veya TikTok algoritmaları gibi, kullanıcının ilgi alanlarını ve davranışlarını analiz ederek ona uygun yeni ve bilinmeyen kanalların gönderilerini önerir.

Kullanıcılar ve kanal sahipleri için avantajlar

Yeni öneri sisteminde birçok esnek özellik öngörülüyor:

  • Konuları özgürce seçme: Her kullanıcı, akışında hangi kategorilerdeki (teknoloji, spor, haber, iş vb.) içerikleri görmek istediğini kendisi belirler ve bu parametreleri istediği zaman değiştirebilir;

  • Geniş arayüz özellikleri: Bölümde gönderilerde metin arama, akışı hızlı yenileme, gönderileri «okundu» olarak işaretleme ve tek tıkla yazarın kanalına geçiş yapma butonları çalışacaktır;

  • Kanallar için ücretsiz organik büyüme: En büyük devrimsel değişiklik, kaliteli içerik üreten küçük ve yeni kanalların artık «For You» akışı sayesinde reklamsız olarak yeni bir okuyucu kitlesine kolayca ulaşabilecek olmasıdır.

Telegram'ın bu stratejik hamlesinin, platformu sadece bir mesajlaşma uygulamasından güçlü bir medya ağına dönüştürerek iç rekabeti ve içerik kalitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

TelegramTelegram For YouTelegram NewsTelegram Öneri AlgoritmasıSosyal Medya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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