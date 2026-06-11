Kinopoisk uygulamasında yeni Mnemonik öneri algoritması başlatıldı

·16·Teknoloji
Kinopoisk uygulamasında yeni Mnemonik öneri algoritması başlatıldı

Kinopoisk uygulamasının “Ne izlemeli” bölümünde Mnemonik adlı yeni bir öneri algoritması çalışmaya başladı. Bu sistemin temel amacı, her kullanıcı için farklı platformlardaki ilgi alanlarını dikkate alarak fragmanlardan oluşan kişiselleştirilmiş bir video akışı oluşturmaktır. Önceki sistemlerden farklı olarak Mnemonik, izleyicinin davranışlarını doğrudan akış içerisinde, gerçek zamanlı olarak analiz eder. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Algoritma için olumlu sinyaller; videoyu 30 saniyeden fazla izlemek, film kartına geçiş yapmak, “İzleyeceğim” butonuna basmak veya “Daha sonra izle” listesine eklemek olarak belirlenmiştir. Kullanıcı içerikle ne kadar aktif etkileşimde bulunursa, öneriler o kadar isabetli hale gelir. Bu mekanizma, kısa videolar sunan sosyal ağların çalışma prensiplerine benzer.

Sistem sadece Kinopoisk içindeki izleme geçmişini değil, aynı zamanda Netflix, Apple TV, Amediateka ve Start gibi diğer yayın servislerindeki içeriklere olan ilgiyi de “hatırlar”. Veri tabanı olarak Kinopoisk ansiklopedisi ve dizilerin popülaritesini değerlendiren Kinopoisk Pro endeksi kullanılır. Mnemonik teknolojisi, 1000'den fazla davranışsal özelliği tanıyabilen CatBoost makine öğrenimi modeline dayanmaktadır.

Algoritmanın başlatılmasıyla eş zamanlı olarak bölümün arayüzü de güncellendi. Artık kullanıcılar içeriği doğrudan fragman kartından puanlayabilir, “İzlendi” olarak işaretleyebilir ve arkadaşlarının önerilerini görebilirler. Mnemonik ismi, insan hafızasının çağrışımlar kurma yeteneğine atıfta bulunarak verilerin daha hassas bir şekilde filtrelenmesini sağlar.

KinopoiskMnemonikNetflixApple TVTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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