HBO Max platformasında TikTok tarzı Shorts akışları test ediliyor

Warner Bros., dünyanın önde gelen akış hizmetlerinden biri olan HBO Max platformunda, kullanıcılara ilgi çekici içerik bulmayı kolaylaştırmak amacıyla TikTok tarzı dikey videoların özel bir akışını ve yapay zeka tabanlı sohbet biçimli arama sistemini sunacağını duyurdu. Bu yeniliğin izleyicilere binlerce film ve dizi arasından kendilerine uygun projeleri hızlıca bulmasında yardımcı olması bekleniyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bugün çoğu akış hizmeti, geniş kütüphanelerdeki içeriği sınıflandırırken ve izleyicilerin TikTok ile Instagram Reels gibi platformlardaki kısa videolara alışmış olmasından yola çıkarak arama mekanizmalarını gözden geçiriyor. Yeni özellikler, kitleye platform imkanlarından yararlanmada daha rahat ve esnek yollar sunuyor.

Shorts ve yapay zeka tabanlı arama

HBO Max uygulamasının alt navigasyon menüsünde beliren yeni “Shorts” simgesi, fragmanlar, ilginç kesitler ve bonus materyallerden oluşan dikey video akışını açar. Şirket bilgilerine göre, bunlar kullanıcının kişisel zevkine ve izleme geçmişine göre bireysel olarak uyarlanır. Eğer kullanıcı gösterilen kesiti beğenirse, hemen tam dizi veya filmi izlemeye başlayabilir ya da daha sonra izlemek üzere listeye kaydedebilir.

Ayrıca video akışları için en seçkin sahneleri seçip veren özel bir yapay zeka aracı geliştirilmiş olup, bu araç binlerce saatlik video materyalini sahne düzeyindeki meta veriler temelinde analiz eder. Ardından HBO Max editörleri, akış hizmetinin zengin kütüphanesini en iyi şekilde sergileyebilecek kesitleri nihai olarak onaylar.

Pazar trendleri ve test süreci

Bu güncellemeyle HBO Max, kütüphanelerindeki kesitleri sergilemek için dikey video akışlarını kullanan Netflix, Disney+ ve Peacock gibi diğer popüler akış hizmetleri arasına katıldı. Warner Bros. açıklamasına göre, yeni dikey akış başlangıçta ABD'deki bazı iOS kullanıcıları arasında test ediliyor ve ancak bundan sonra diğer cihazlar ile pazarlara kademeli olarak uygulanacak.

Platforma eklenen bir diğer yenilik ise yapay zeka tabanlı sohbet araması olup, doğal dili anlama teknolojisi aracılığıyla sorguları yorumlar ve ilgili film ile dizileri önerir. Örneğin kullanıcılar, “komedi izlemek istiyorum”, “gergin aile dramı” veya “kızlar grubu için en iyi film” gibi serbest ifadeler yardımıyla kendisine uygun önerileri kolayca bulabilir.

Dikkat çekicidir ki Netflix geçen yıl kendi kullanıcıları için buna benzer yapay zeka tabanlı arama deneyimini başlatmıştı. Ayrıca Amazon da Fire TV cihazlarında televizyon programları ve filmlerle ilgili açık sorgulara yanıt veren yapay zeka sesli aramasına sahip. HBO Max’in bu deneysel işlevi şimdilik ABD'deki seçilen Android kullanıcıları için mevcut olup, yakında bunu daha geniş cihazlara ve bölgeye yayılması planlanıyor.