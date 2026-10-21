Çinli mühendis yapay zeka yardımıyla uçan kaykay geliştirdi

Çinli bağımsız mucit Song Xinyu, «Örümcek Adam» filmindeki Yeşil Goblin'in uçan aracından esinlenerek insanı havaya kaldırabilen bir kaykay tasarladı. Cihazın geliştirilme sürecinde yapay zekadan da faydalanıldı. Bu gelişme, birçok yabancı medya kuruluşu tarafından haberleştirildi.

Mucit başlangıçta beş jet motoruyla donatılmış bir cihazı test etti. Ancak motorlar aynı anda çalıştırıldığında cihaz alev aldı. Yapay zeka yardımıyla arıza nedenleri analiz edildikten sonra jet motorlarından vazgeçilerek elektrikli motorların kullanılmasına karar verildi.

Yeni versiyona 10 adet elektrikli tahrik ünitesi yerleştirildi. Her birinin itme gücü 30 kilogramın üzerinde olup, toplam kaldırma kapasitesi dört yetişkin insanın ağırlığından bile fazladır.

Cihazı kontrol etmedeki en büyük zorluklardan biri dengeyi sağlamaktı. Bunun için mucit, iki adet akıllı telefon kullanan yapay zeka destekli bir yardımcı sistem geliştirdi. Sistem, uçuş sırasında kulaklık aracılığıyla sesli komutlar vererek vücut pozisyonunun ve ağırlık merkezinin nasıl değiştirilmesi gerektiğini bildiriyor.

Haberlere göre mucit, cihazı geliştirmek için yaklaşık iki ay, kullanmayı öğrenmek için ise on günden fazla zaman harcadı. Buna rağmen, açık pervaneler ve denge kaybı riski nedeniyle bu cihazla uçmak ciddi bir dikkat gerektiriyor.