Fizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildi

·36·Teknoloji
Fizikçiler Penrose’un fikrini uygulamada test etti: Işık hızından hızlı hareketten enerji elde edildi

New York Şehir Üniversitesi İleri Bilimsel Araştırmalar Merkezi (ASRC) fizikçileri, elektromanyetik dalgalar için ışık hızından daha yüksek bir hızda dönen bir nesneyi taklit eden benzersiz bir cihaz geliştirdi. Nature dergisinde yayımlanan deney, Penrose–Zeldovich mekanizmasını — dönen bir cismin enerjisini dalgaya aktararak onu güçlendirmesi sürecini — ilk kez teoriden uygulamaya taşıdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu bilimsel ilke, ünlü fizikçi Roger Penrose’un fikrine dayanıyor. Buna göre, kara deliğin ergosferine düşen bir parçacığın bir kısmı olay ufkunun ötesine geçerken, diğer kısmı başlangıçtaki parçacığa kıyasla daha fazla enerjiyle kara deliğin çevresinden ayrılabilir. Daha sonra Yakov Zeldovich bu mekanizmayı genelleştirerek, yeterince yüksek hızda dönen herhangi bir nesnenin kendisine gelen dalgaya enerji aktarabileceğini göstermişti.

Sentetik hareketle sınırların aşılması

Ancak bu teoriyi uygulamada test etmek uzun süre mümkün olmadı; çünkü herhangi bir cismi mekanik olarak bu olağanüstü hızlara çıkarmak imkânsızdı. Andrea Alù liderliğindeki araştırma ekibi, fiziksel dönmenin yerine uzay-zaman ortamının modülasyonuyla oluşturulan sentetik hareketi koyarak bu sınırlamayı aşmayı başardı.

ixbt.com’un aktardığına göre cihaz, özellikleri kesin olarak belirlenmiş bir programa göre değişen birkaç rezonatörden oluşan bir halkadan meydana geliyor. Bu durum, dalganın sanki hızla dönen bir nesnenin içinde ilerliyormuş gibi hareket etmesini sağlıyor. Cihazın kendisi sabit kalsa da halka boyunca ilerleyen modülasyon deseni mekanik sınırlarla kısıtlanmıyor; bu nedenle etkin dönüş hızı ışık hızını aşabiliyor.

Parametrik süreçler ve pratik beklentiler

Etkin hız ışık hızını aştığında, böyle bir uzay-zaman kristalinin bant yapısında açısal momentum için yasak aralıklar oluşuyor. Parametrik süreçler tam da burada devreye giriyor: Gerekli dönme özelliklerine sahip dalgalar sentetik dönmeden enerji çekerek güçlenmeye başlıyor.

Yazarların belirttiğine göre bu yaklaşım, dalga ile maddi ortam arasındaki etkileşime tamamen yeni bir yöntem kazandırıyor. Bu yöntemde seçilen özelliklere sahip dalgalar sentetik dönmeden enerji alarak geniş bantlı seçici yükseltme sağlıyor.

Sentetik hareketin aşırı dönme dinamiklerini salt teori alanından uygulamalı deneye taşıması, astrofizik, dalga fiziği ve kuantum fiziği açısından temel önem taşıyor. Aynı zamanda bu teknoloji, iletişim sistemleri, optik ve fotonik alanlarında pratik beklentiler sunuyor. Araştırmacıların bir sonraki hedefi, bu yöntemi kuantum sistemleri de dahil olmak üzere veri işlemenin pratik görevlerine uyarlamak.

FizikBilimKuantum TeknolojileriAraştırmaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıSpaceX finansal raporunu yayımladı ve Starship uçuşunun ayrıntılarını açıkladıBugün, 05:51SpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorSpaceX, Hint Okyanusu’nda kalan Starship gövdesini geri çekiyorBugün, 05:24SpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıSpaceX ilk finansal toplantısında büyük planlarını açıkladıBugün, 03:57Tretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorTretyakov Galerisi'nde mobil fotoğrafçılık ve klasik manzara sergisi açılıyorBugün, 03:26Lucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyorLucid Motors mali krizden çıkmak için 1,4 milyar dolar tasarruf etmek istiyorBugün, 03:25MSI 40. Yıl Dönümüne Özel Draco Epic Serisini TanıttıMSI 40. Yıl Dönümüne Özel Draco Epic Serisini TanıttıBugün, 02:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı