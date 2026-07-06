Toyota uçan taksi üretimine başlıyor: Japon devi gökyüzünü fethediyor

·0·Teknoloji
Toyota uçan taksi üretimine başlıyor: Japon devi gökyüzünü fethediyor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota, ulaşım sektöründe yeni bir döneme adım atıyor. Japon sanayi devi, Amerikan girişimi Joby Aviation ile iş birliğini genişleterek, dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli uçan taksilerin (eVTOL) seri üretimine hazırlandığını duyurdu. Bu ortaklık sadece bir yatırım değil, aynı zamanda geleceğin ulaşımını konveyör sistemiyle yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Toyota, bu projede on yıllık deneyimine dayanarak uçan araçların montaj sürecini optimize etme, kalite kontrolünü güçlendirme ve en önemlisi üretim maliyetlerini düşürme görevini üstleniyor. ixbt.com'a göre şirket, ünlü "yalın üretim" sistemini havacılık sektörüne uygulayarak uçan taksileri tıpkı normal otomobiller gibi kitlesel bir ürün haline getirmeyi amaçlıyor.

Şehirlerarası hava ulaşımı: Yeni bir aşama

Joby Aviation tarafından geliştirilen araç tamamen elektrik enerjisiyle çalışıyor ve şehir içi trafik sıkışıklığından kurtulmak için tasarlandı. Şirket, sadece kendi hava taksi hizmetini başlatmayı değil, aynı zamanda bu teknolojiyi dünya çapındaki diğer operatörlere de tedarik etmeyi planlıyor. Toyota ile yapılan iş birliği ise bu planların hayata geçirilmesinde kritik bir öneme sahip.

Toyota ve Joby arasındaki ilişkilerin neredeyse on yıldır devam ettiğini belirtmek gerekir. Bu süre zarfında Japon mühendisler, üretim hatlarının kurulmasında danışmanlık desteği sağladılar. Şimdi ise iş birliği ticari üretim aşamasına geçiyor; bu da yakın gelecekte gökyüzünde uçan taksileri görebileceğimizin bir işareti.

Akio Toyoda: Hareketlilik sadece yollarla sınırlı değildir

Toyota Yönetim Kurulu Başkanı Akio Toyoda, hareketliliğin geleceği hakkında konuşurken, insanların sadece karada değil, havada da hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etme imkanına sahip olması gerektiğini defalarca vurguladı. Ona göre Toyota sadece bir otomobil üreticisi değil, her türlü mobiliteyi sağlayan küresel bir şirket haline gelmelidir.

Henüz seri üretimin kesin tarihleri açıklanmamış olsa da, her iki taraf da iş birliğini derinleştirmeye devam edeceklerini bildirdi. Proje başarıyla sonuçlanırsa, Toyota uçan taksi pazarında sadece bir yatırımcı değil, aynı zamanda en büyük sanayi ortağı haline gelecek. Bu durum, Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlar için de gelecekte çevre dostu ve hızlı hava ulaşımının gelmesine zemin hazırlayabilir.

Bu teknolojinin yaygınlaşmasının şehir altyapısını tamamen değiştirmesi bekleniyor. Elektrikli motorlar gürültü seviyesini düşürürken, dikey iniş özelliği özel havaalanları inşa etme ihtiyacını azaltıyor. Toyota ve Joby Aviation iş birliği, tam olarak bu teknolojik devrimi hızlandırmayı amaçlıyor.

ToyotaJoby AviationUçan TaksiTeknolojiOtomotiv
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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