13 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları

13 Ekim 2026 itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının farklı depolama kapasiteleri ve renk seçeneklerine göre güncel fiyatları belirlendi. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM varyantlarıyla sunulmaktadır.

eSIM+eSIM versiyonundaki 256 GB depolama alanına sahip Silver, Glacier, Black ve Burgundy renkli iPhone 18 Pro modelleri 1579 dolardan satılmaktadır. Burgundy versiyonu kampanya fiyatıyla sunulmuştur.

512 GB depolama alanına sahip iPhone 18 Pro'nun fiyatı 1849 dolara düşmüş olup, 1 TB versiyonu ise 2899 dolar değerindedir.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Black modeli 1699 dolarlık kampanya fiyatıyla sunulmaktadır. Silver versiyonu 1749 dolar, Glacier 1729 dolar ve Burgundy 1789 dolardan satışa sunulmuştur.

512 GB depolama alanına sahip Pro Max'in Black, Silver ve Glacier versiyonları 2019 dolardan, Burgundy modeli ise 2149 dolardan satılmaktadır. 1 TB depolama alanına sahip versiyonun fiyatı 2699 dolardır.

SIM+eSIM türündeki 256 GB Silver iPhone 18 Pro 1579 dolar, Glacier, Black ve Burgundy renkleri ise 1589 dolardan sunulmuştur. 512 GB versiyonu 1899 dolar, 1 TB modeli 2799 dolardır.

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB Glacier ve Black versiyonları 1879 dolardan, Silver 1799 dolar ve Burgundy 1829 dolardan satılmaktadır. Black modeli kampanya fiyatındadır.

512 GB depolama alanına sahip Pro Max'in Black, Silver, Burgundy ve Glacier versiyonlarının her biri 2249 dolardan sunulmuştur.

SIM+eSIM versiyonundaki 1 TB iPhone 18 Pro Max'in Black modeli 2699 dolar değerindedir. Burgundy, Glacier ve Silver renkli 1 TB versiyonlarının her biri 2999 dolardan satılmaktadır.

Fiyatlar günlük olarak değişiklik gösterebilir. Belirtilen bilgiler 13 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.