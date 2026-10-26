İHA avcısı daha hassas hale geliyor: ABD, yeni nesil Vampire sistemlerine AI entegre ediyor

ABD'nin önde gelen savunma devi L3Harris ve Pentagon ile yakın iş birliği içinde çalışan ünlü veri analitiği şirketi Palantir askeri teçhizatları, özellikle de Ukrayna'ya teslim edilen Vampire anti-drone sistemlerini geliştirmek için yapay zeka (AI) teknolojilerini entegre etmeye başlıyor.

Bu adım, çatışmalar sırasında insansız hava araçlarının (İHA) daha hızlı tespit edilmesi, hedeflerin otomatik olarak takip edilmesi ve yeni nesil askeri sistemlerin etkinliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.

Nvidia modelleri ve Palantir yazılımları: Yeni teknolojik entegrasyon

Askeri sistemleri akıllı yönetimle donatmak amacıyla modern teknolojilerin ileri çözümleri birleştiriliyor:

Nvidia Nemotron modelleri: Geliştirmeler için Nvidia'nın açık kaynaklı Nemotron yapay zeka modellerinin ve Palantir yazılımlarının kullanılması planlanıyor;

Bağımsız kontrol: Bu yaklaşım, L3Harris'in tüm operasyonel veriler, algoritmalar ve bilişim altyapısı üzerinde tam kontrolü elinde tutarak kendi özel askeri AI modellerini oluşturmasına olanak tanıyor;

Gerçek operasyonlarda kullanım: Modeller tamamen geliştirildiğinde, doğrudan askeri çatışmalar ve operasyonlar sırasında bağımsız karar alma ve hedefi vurma sürecini hızlandırmak için kullanılacak.

Vampire sistemleri nasıl çalışır ve Ukrayna'da neden önemli?

Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) sistemleri, hava güvenliğini sağlamada hareket kabiliyetiyle öne çıkıyor:

Araca monte edilebilir sistem: Sistem, pikap ve diğer hafif ticari araçların üzerine kolayca monte edilebiliyor ve dronları düşürmek için lazer güdümlü yüksek hassasiyetli füzeler kullanıyor;

40 milyon dolarlık ilk sözleşme: Pentagon, Ocak 2023'te Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 40 milyon dolar değerinde 14 adet Vampire sisteminin tedariki konusunda L3Harris ile ilk anlaşmayı imzalamıştı;

Askeri yardım listesinde: Pentagon'un 2025 resmi raporlarında da Vampire sistemleri ve mühimmatları, ABD'nin Kiev'e sağladığı temel askeri yardım paketleri arasında yer alıyor.

Yapay zekanın bu sistemlere entegre edilmesinin, modern drone savaşlarında teknolojik rekabeti daha üst bir seviyeye taşıması bekleniyor.