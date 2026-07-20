NVIDIA ve Japonya İş Birliği: Endüstriyel Robotlar İçin Yeni Bir AI Çağı Başlıyor

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın Tokyo'ya gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret, Japonya'nın teknoloji ekosisteminde köklü bir değişime yol açtı. Ziyaretin sonuçlarına göre NVIDIA ve Japon sanayi devleri arasında ulusal bir yapay zeka (AI) fabrikası kurmak, robotik alanında iş birliği yapmak ve çip bileşenleri tedarik etmek üzere stratejik anlaşmalara varıldı. ixbt.com'a göre bu iş birliği, Japonya'nın küresel sanayideki konumunu AI yardımıyla yeniden güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Jensen Huang, AI teknolojilerinde bir sonraki aşamanın fabrikalar, robotlar ve fiziksel makinelerle ilgili olacağını vurguladı. Japonya, zengin üretim geçmişiyle bu "fiziksel AI" (physical AI) döneminde liderlik etmek için en uygun noktadır. 30 yıl önce Sega tarafından yapılan 5 milyon dolarlık yatırım NVIDIA'yı iflastan kurtarmışken, bugün her iki taraf da küresel teknoloji yarışını kazanmak için birbirine ihtiyaç duyuyor.

Noetra Projesi ve Egemen AI Stratejisi

Japonya, fabrikalarının ve robotlarının ABD veya Çin'in AI sistemlerine bağımlı olmasını istemiyor. Bu amaçla hükümet; SoftBank, Sony, NEC ve Honda gibi 44 yerel şirketi bir araya getirerek Noetra projesini başlattı. Resmi Tokyo, önümüzdeki beş yıl içinde bu alana 1 trilyon yen (yaklaşık 6,2 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Amaç, makineleri yönetecek kendi yazılımsal "beynini" yaratmaktır.

Yazılım yerel olsa da, onu oluşturmak için gerekli donanım araçları NVIDIA tarafından tedarik edilecek. Amerikan şirketi, 2028 yılında faaliyete geçmesi beklenen "Vera Rubin AI factory" adlı devasa bir veri merkezi inşa ediyor. Bu merkez, 13.750 adet Vera merkezi işlem birimi ve 27.500 adet Rubin grafik işlem birimi ile donatılarak 140 megawatt güce sahip olacak.

Robotik ve Otomotiv Sektöründe Devrim

Fanuc, Yaskawa, Kawasaki Heavy ve Hitachi gibi Japon sanayi devleri, NVIDIA'nın Cosmos modelleri temelinde çalışan yeni nesil robotlar üretmeye başladı. NVIDIA, özel Jetson Thor çiplerinde çalışan Cosmos 3 Edge modelini tanıttı; bu, robotların bulut sunucularına ihtiyaç duymadan doğrudan cihaz üzerinde karmaşık kararlar almasını sağlıyor. Jensen Huang'a göre bu, Japonya için sanayiyi yeniden keşfetme fırsatıdır.

Otomotiv sektöründe Toyota, NVIDIA ile iş birliğini daha da genişletiyor. Toyota, yeni nesil araçlarında NVIDIA Drive platformunu kullanıyor. Bu sistem sadece sürücüye yardımcı olan akıllı özellikleri değil, aynı zamanda üretim hatlarını simüle etme ve trafik akışını analiz etme sistemlerini de içeriyor. Toyota bu konuda Tesla ve Waymo gibi şirketlere kıyasla daha temkinli davranarak, sürücü kontrolünü koruyan bir otomasyon yolunu izliyor.

Japonya'nın uzun vadeli stratejisi şu hedefleri içermektedir:

2040 yılına kadar 18 farklı sektörde 10 milyon adet AI donanımlı robotu devreye almak;

Küresel AI robotik pazarının yüzde 30'undan fazlasına hakim olmak;

Devlet ve özel sektör tarafından toplam 65 milyar dolar tutarında yatırım çekmek.

Azalan iş gücü karşısında Japonya için AI, sadece teknolojik bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik bir hayatta kalma meselesidir. Jensen Huang'ın ziyareti ve hükümetle varılan anlaşmalar, Japon sanayisinin dijitalleşmesinde yeni bir sayfa açtı. Tokyo bağımsızlığa çabalasa da, şimdilik bu bağımsızlık Amerikan çipleri ve NVIDIA teknolojileri üzerine inşa ediliyor.