NVIDIA tahtından mı iniyor: Yapay zeka pazarında yeni bir lider ortaya çıktı

·26·Teknoloji
NVIDIA tahtından mı iniyor: Yapay zeka pazarında yeni bir lider ortaya çıktı

Son yıllarda teknoloji dünyasının mutlak lideri haline gelen NVIDIA, beklenmedik bir baskı altında kaldı. Bloomberg analistlerinin verilerine göre, şirketin hisseleri Mayıs ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 15 değer kaybetti. Gelirler artmaya devam etse de yatırımcılar NVIDIA'nın geleceğine karşı temkinli bir tutum sergilemeye başladı. Bu durum, yapay zeka (AI) pazarındaki dengelerin değiştiğinin bir göstergesi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda yatırımcıların ana odağı grafik işlemcilerden ziyade bellek çipi üreticisi şirketlere kayıyor. Özellikle Micron şirketinin hisse değeri kısa sürede neredeyse üç katına çıktı. Bu eğilim, veri merkezleri için temel engelin artık işlem gücü değil, veri aktarım hızı ve bellek kapasitesi olduğunu gösteriyor. NVIDIA, kendi yarattığı yüksek teknoloji pazarının kurbanı oluyor olabilir.

Bellek çipleri — yeni kıtlık kaynağı

NVIDIA'nın başarısının temeli olan CUDA platformu ve oldukça karmaşık GPU birimleri zamanında devrim niteliğinde bir adımdı. Ancak geçen yıl gözlemlenen grafik işlemci kıtlığı yavaş yavaş hafifliyor. Bunun yerine pazar, yüksek bant genişliğine sahip bellek çiplerine (HBM) ihtiyaç duyuyor. Micron gibi şirketlerin ürettiği bu bileşenler, işlemciler arasında verilerin maksimum hızda taşınmasını sağlıyor.

İlginç olan şu ki, bellek çipi pazarında NVIDIA'daki gibi teknolojik sıçramalar gözlemlenmedi, sadece talep arzın birkaç kat üzerine çıktı. Sonuç olarak, açık piyasada DRAM çiplerinin fiyatı geçen yıla göre on kat arttı. NVIDIA H100 grafik işlemcilerinin saatlik kiralama ücreti ise aksine, Mayıs ayındaki 3,20 dolarlık zirveden sonra istikrarlı bir düşüş gösteriyor.

Rekabetin artması ve pazar beklentileri

NVIDIA'nın değer kaybetmesinin bir diğer nedeni de büyük teknoloji devlerinin bağımsızlık arayışıdır. Google, Amazon, Microsoft ve hatta OpenAI kendi özel işlemcilerini geliştirmeye başladılar. Bu çipler NVIDIA ürünleri kadar mükemmel olmasa da, pazardaki genel işlem gücü maliyetini düşürmeye hizmet ediyorlar.

Ornn şirketi kurucu ortağı Wayne Nelms, pazar katılımcıları kendi işlemcilerini üretebilseler de, kimsenin kendi kişisel DRAM bellek çiplerini üretemeyeceğini belirtiyor. Bu durum, bellek teknolojileri alanındaki liderleri yakın gelecekte AI yarışının ana kazananları haline getirebilir. NVIDIA ise artık sadece teknolojik değil, ekonomik açıdan da yeni gerçekliğe uyum sağlamak zorunda kalacak.

Sonuç olarak, yapay zeka altyapısına yönelik yatırım akışı durmadı, sadece yönü değişti. NVIDIA'nın yarattığı ekosistem artık diğer katılımcılar için de bir gelir kaynağı görevi görüyor, bu da teknoloji dünyasındaki rekabeti yeni bir seviyeye taşıyor.

NVIDIAMicronYapay ZekaTeknolojiİşlemci
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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