ABD Federal Soruşturma Bürosu, NVIDIA ve Google teknolojileriyle kendi süper bilgisayarını kuruyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapay zeka alanındaki yeteneklerini genişletmek amacıyla yüksek performanslı bir bilişim altyapısı kurmaya başladı. İstihbarat servisi, büyük veri işleme, dil modelleri (LLM) eğitimi ve bilgisayarlı görü gibi karmaşık görevleri yerine getirmek için NVIDIA ve Google'ın en yeni çiplerine sahip süper bilgisayar sistemleri satın almayı planlıyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

ixbt.com verilerine göre FBI, potansiyel tedarikçiler için ön teknik gereksinimleri (RFI) yayınladı. Bu adım, büronun sadece bulut teknolojilerini kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi korumalı devlet veri merkezlerinde bağımsız bir yapay zeka ekosistemi oluşturma niyetinde olduğunu gösteriyor. Proje kapsamında odak noktası, NVIDIA HGX B300 ve Google TPU gibi gelişmiş hızlandırıcılardır.

Teknik gereksinimler ve dört farklı konfigürasyon

FBI, gelecekteki altyapısını dört ana kategoriye ayırdı. İlk kategori, Intel Xeon 6767P işlemciler ve en az 2 TB RAM'e sahip sunucuları içeriyor. Bu sistemlerin NVIDIA HGX B300 grafik hızlandırıcıları ile desteklenmesi gerekiyor. İkinci kategori ise veri merkezi ölçeğinde entegre sistemleri kapsıyor; burada NVIDIA GB300 NVL72 seviyesindeki hazır bilişim kabinleri değerlendiriliyor.

Üçüncü kategoriye yönelik gereksinimler, Google TPU v8 veya TPU v7L gibi özel işlemcilerden bahsedildiği için uzmanların dikkatini çekti. Google genellikle bu teknolojileri yalnızca kendi bulut hizmetleri aracılığıyla sunsa da, FBI bunları kendi tesislerinde yerel (on-premise) olarak kurmak istiyor. Bu sistemlerin, en az beş adet NVIDIA GB300 NVL72 kabinine eşdeğer bir performans sağlaması gerekiyor.

NVIDIA HGX B300 ve GB300 NVL72 sistemleri;

Google TPU v8 ve TPU v7L işlemcileri;

Intel Xeon 6767P merkezi işlemcileri;

NVIDIA L40S grafik hızlandırıcıları.

Dördüncü kategori ise hazır yapay zeka modellerini çalıştırmak (inference) için tasarlandı. Bunun için en az 48 GB video belleğine sahip NVIDIA L40S hızlandırıcıları seçildi. Bu donanımlar, üretken yapay zeka, embedding işlemleri ve görüntü analizi gibi günlük operasyonel görevleri yerine getirecek.

Güvenlik ve stratejik önem

Yeni bilişim gücünün büyük bir kısmı, Batı Virginia'nın Clarksburg şehrinde bulunan FBI Criminal Justice Information Services (CJIS) birimine yönlendirilecek. Bu merkez, kolluk kuvvetleri için kritik ve gizli verilerin saklanması ve analiz edilmesinden sorumludur. Kişisel bir süper bilgisayara sahip olmak, büronun gizli verileri dış bulut sağlayıcılarına aktarmadan güvenli bir ortamda analiz etmesine olanak tanıyacak.

Bu girişim, modern siber güvenlik ve suçla mücadelede yapay zekanın artan önemini kanıtlıyor. NVIDIA ve Google gibi teknoloji devlerinin en güçlü çiplerinin yardımıyla FBI, karmaşık suçları çözme, yüz tanıma sistemlerini geliştirme ve büyük hacimli metin belgelerini saniyeler içinde analiz etme yeteneğine sahip olacak.