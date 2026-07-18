ABD Federal Soruşturma Bürosu, NVIDIA ve Google teknolojileriyle kendi süper bilgisayarını kuruyor

·20·Teknoloji
ABD Federal Soruşturma Bürosu, NVIDIA ve Google teknolojileriyle kendi süper bilgisayarını kuruyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapay zeka alanındaki yeteneklerini genişletmek amacıyla yüksek performanslı bir bilişim altyapısı kurmaya başladı. İstihbarat servisi, büyük veri işleme, dil modelleri (LLM) eğitimi ve bilgisayarlı görü gibi karmaşık görevleri yerine getirmek için NVIDIA ve Google'ın en yeni çiplerine sahip süper bilgisayar sistemleri satın almayı planlıyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından bildirildi.

ixbt.com verilerine göre FBI, potansiyel tedarikçiler için ön teknik gereksinimleri (RFI) yayınladı. Bu adım, büronun sadece bulut teknolojilerini kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi korumalı devlet veri merkezlerinde bağımsız bir yapay zeka ekosistemi oluşturma niyetinde olduğunu gösteriyor. Proje kapsamında odak noktası, NVIDIA HGX B300 ve Google TPU gibi gelişmiş hızlandırıcılardır.

Teknik gereksinimler ve dört farklı konfigürasyon

FBI, gelecekteki altyapısını dört ana kategoriye ayırdı. İlk kategori, Intel Xeon 6767P işlemciler ve en az 2 TB RAM'e sahip sunucuları içeriyor. Bu sistemlerin NVIDIA HGX B300 grafik hızlandırıcıları ile desteklenmesi gerekiyor. İkinci kategori ise veri merkezi ölçeğinde entegre sistemleri kapsıyor; burada NVIDIA GB300 NVL72 seviyesindeki hazır bilişim kabinleri değerlendiriliyor.

Üçüncü kategoriye yönelik gereksinimler, Google TPU v8 veya TPU v7L gibi özel işlemcilerden bahsedildiği için uzmanların dikkatini çekti. Google genellikle bu teknolojileri yalnızca kendi bulut hizmetleri aracılığıyla sunsa da, FBI bunları kendi tesislerinde yerel (on-premise) olarak kurmak istiyor. Bu sistemlerin, en az beş adet NVIDIA GB300 NVL72 kabinine eşdeğer bir performans sağlaması gerekiyor.

  • NVIDIA HGX B300 ve GB300 NVL72 sistemleri;
  • Google TPU v8 ve TPU v7L işlemcileri;
  • Intel Xeon 6767P merkezi işlemcileri;
  • NVIDIA L40S grafik hızlandırıcıları.
Dördüncü kategori ise hazır yapay zeka modellerini çalıştırmak (inference) için tasarlandı. Bunun için en az 48 GB video belleğine sahip NVIDIA L40S hızlandırıcıları seçildi. Bu donanımlar, üretken yapay zeka, embedding işlemleri ve görüntü analizi gibi günlük operasyonel görevleri yerine getirecek.

Güvenlik ve stratejik önem

Yeni bilişim gücünün büyük bir kısmı, Batı Virginia'nın Clarksburg şehrinde bulunan FBI Criminal Justice Information Services (CJIS) birimine yönlendirilecek. Bu merkez, kolluk kuvvetleri için kritik ve gizli verilerin saklanması ve analiz edilmesinden sorumludur. Kişisel bir süper bilgisayara sahip olmak, büronun gizli verileri dış bulut sağlayıcılarına aktarmadan güvenli bir ortamda analiz etmesine olanak tanıyacak.

Bu girişim, modern siber güvenlik ve suçla mücadelede yapay zekanın artan önemini kanıtlıyor. NVIDIA ve Google gibi teknoloji devlerinin en güçlü çiplerinin yardımıyla FBI, karmaşık suçları çözme, yüz tanıma sistemlerini geliştirme ve büyük hacimli metin belgelerini saniyeler içinde analiz etme yeteneğine sahip olacak.

FBINVIDIAGoogleYapay ZekaSüper Bilgisayar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay zeka yarışı akıllı telefon pazarını vurdu: Fiyat artışları bekleniyorYapay zeka yarışı akıllı telefon pazarını vurdu: Fiyat artışları bekleniyorBugün, 01:29AMD, yeni Radeon ekran kartları için 8 katlı kare oluşturma teknolojisini test ediyorAMD, yeni Radeon ekran kartları için 8 katlı kare oluşturma teknolojisini test ediyorBugün, 01:28İnsansı robotların savaşı: Agility Robotics, Tesla fabrikasının yakınında yeni bir merkez açtıİnsansı robotların savaşı: Agility Robotics, Tesla fabrikasının yakınında yeni bir merkez açtıBugün, 01:26Intel'in devrim niteliğindeki yeni Nova Lake işlemcileri ertelendiIntel'in devrim niteliğindeki yeni Nova Lake işlemcileri ertelendiBugün, 00:56Apple ve Google'a yapay zeka ile kıyafetleri "çıkaran" uygulamaları kaldırma talimatı verildiApple ve Google'a yapay zeka ile kıyafetleri "çıkaran" uygulamaları kaldırma talimatı verildiBugün, 00:53Nükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolar değerlemeye ulaşıyorNükleer enerjide yeni dönem: Valar Atomics 6 milyar dolar değerlemeye ulaşıyorBugün, 00:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi