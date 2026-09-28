Yapay zeka artık sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda bağımsız kararlar alabiliyor ve çeşitli program ve sistemlerle çalışabiliyor. Ancak tam da bu yetenek yeni bir riski beraberinde getiriyor: Bir AI ajanı kendisine verilen görevi yerine getirirken belirlenen sınırların dışına çıkarsa, onu kim durduracak?

Nvidia bu soruna yanıt olarak, AI ajanlarını gerçek zamanlı olarak izlemek ve yetkisiz eylemlere geçmeleri durumunda onları kısıtlamak için tasarlanmış yeni Open Agent Safety Platform platformunu tanıttı.

AI ajanı «sınırı aşarsa» ne olur?

Modern AI ajanları basit sohbet botlarından farklıdır. Kullanıcı komutlarına dayanarak bilgi arayabilir, programları kullanabilir, kod çalıştırabilir ve harici sistemlerde eylemler gerçekleştirebilirler.

Bu nedenle, bir ajana verilen yetkiler ne kadar genişse, hatasının veya yanlış eyleminin sonuçları da o kadar ciddi olabilir.

Nvidia'nın sunduğu yeni yaklaşımda güvenlik denetimi sadece AI modelinin kendisine bırakılmıyor. Şirket, kontrol mekanizmalarını ajanın çalıştığı altyapının alt katmanlarına yerleştirmeyi öneriyor.

Yeni sistem nasıl çalışıyor?

Nvidia'ya göre, Open Agent Safety Platform iki temel teknolojiden oluşuyor: OpenShell yazılım katmanı ve NVIDIA Sentry referans sistem tasarımı.

OpenShell, AI ajanı için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaya; kimliğini, izinlerini, ağ erişimini ve eylemlerini denetlemeye hizmet eder.

Bu süreçte ajanın her önemli eylemi, belirlenen politikalara ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır. Yetkisiz bir eylem tespit edilirse, sistem ajanın yeteneklerini kısıtlayabilir veya onu izole edebilir.

NVIDIA Sentry ise kontrolü altyapının daha derin katmanlarına taşımak için tasarlanmıştır. Şirket bu yaklaşımı, yazılımdan donanıma ve bilgi işlem altyapısına kadar uzanan kapsamlı bir güvenlik sistemi olarak sunuyor.

Bu sistem neden şimdi ortaya çıktı?

Yeni teknolojinin tanıtımı, AI ajanlarıyla ilgili güvenlik sorunlarının arttığı bir döneme denk geldi.

Reuters'ın bildirdiğine göre, OpenAI ve Anthropic gibi şirketler AI ajanlarıyla ilgili bir dizi vakayı incelemektedir. Bloomberg ise Nvidia'nın yeni sisteminin, yakın zamanda Hugging Face ile ilgili yaşanan yüksek profilli ihlali önleyebileceğine dair şirket açıklamasını aktardı.

Buradaki temel mesele AI'nın «kendi isteğiyle» hareket etmesi değildir. Konu, ajanın kendisine verilen görevi yerine getirirken güvenlik sınırlarını aşması veya beklenmedik bir yol izlemesi olasılığıdır.

NVIDIA: Güvenlik ajanın kendisine emanet edilmemelidir

Nvidia teknik belgelerinde önemli bir ilkeyi öne sürüyor: Üst katmanda çalışan AI ajanı tek başına güvenilir bir özne olarak kabul edilmemeli, yetki ve güvenlik kararları ise dışındaki kontrol mekanizmaları tarafından zorunlu olarak uygulanmalıdır.

Böyle bir yaklaşımda ajan:

neleri kullanabileceğini;

hangi sistemlere bağlanabileceğini;

hangi verilerle çalışacağını;

hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini;

hangi durumlarda ek denetim gerekeceğini

belirlenmiş kurallar çerçevesinde yapar.

Bu durum, özellikle AI ajanları kurumsal sistemler, veritabanları veya diğer kritik altyapılarla çalışmaya başladığında büyük önem kazanır.

AI geleceğindeki en büyük soru — yeteneği değil

Yapay zeka ne kadar güçlü hale gelirse, ona verilen yetkiler konusu da o kadar önemli hale gelir.

Basit bir sohbet botu hatalı yanıt verirse, sonuç genellikle yanlış bilgiyle sınırlı kalabilir. Otonom bir AI ajanı ise harici sistemlerde işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilir. Bu nedenle hatasını sadece sonradan tespit etmek değil, eylem gerçekleştiği sırada kontrol etmek önem kazanmaktadır.

Nvidia'nın yeni platformu tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor: Ajana özgürlük tanımak, ancak yetkilerini teknik olarak belirlenmiş sınırlar içinde tutmak.

Şirket, yeni Open Agent Safety Platform'u açık bir yazılım platformu ve referans sistem tasarımı olarak sundu. NVIDIA'ya göre proje, AI ajanlarını test aşamasından üretim ortamına kadar daha güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlandı.

Böylece yapay zeka gelişiminde yeni bir aşama başlıyor: Artık mesele sadece AI'yı daha akıllı hale getirmek değil, ona verilen yetkiyi nerede ve nasıl durdurabileceğimizi sağlamaktır.