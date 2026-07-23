Uzay yarışında yeni aşama: NVIDIA çipleri Ay yüzeyine gidiyor

Yapay zeka ve grafik işlemci pazarının mutlak lideri olan NVIDIA, teknolojilerini Dünya sınırlarının ötesine taşıyor. Şirketin Jetson platformunun Ay yüzeyinde çalışacak ilk GPU (grafik işlemci) olması bekleniyor. Bu proje, uzay araştırmalarında bilgisayar işlem gücünden yararlanmanın yeni bir dönemini başlatıyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Uzay altyapısı için robotik sistemler üreten Lunar Outpost girişimi, bir sonraki Ay gezgininde NVIDIA Jetson çiplerini kullanacağını duyurdu. ixbt.com'a göre, bu çipler aracın lidar sistemini yönetmekten ve çevreyi gerçek zamanlı olarak analiz etmekten sorumlu olacak. Bu teknoloji, gezginin karmaşık arazilerde bağımsız hareket etmesini sağlayacak.

Ekstrem koşullarda yapay zeka testi

Lunar Outpost CEO'su Justin Cyrus, NVIDIA çiplerinin geleneksel uzay bilişim platformlarıyla karşılaştırılacağını belirtti. Uzmanlar, bu güçlü GPU sistemlerinin ekstrem ortamlardaki avantajlarını ve dezavantajlarını incelemeyi hedefliyor. Ay yüzeyindeki radyasyon ve aşırı sıcaklık değişimleri, elektronik cihazlar için en zorlu test sahası olarak kabul ediliyor.

NASA, özel şirketleri Ay yüzeyini keşfetmeye aktif olarak dahil ediyor. Ajansın planlarına göre, 2028 yılına kadar insanlığın Ay'a geri dönmesi hedefleniyor. Bunun için SpaceX modeli temel alınarak, özel sektöre bilimsel sensörler ve su gibi kaynakları arayan gezginler geliştirme görevi verildi. NVIDIA teknolojileri, tam da bu süreçte veri işleme hızını artırmaya hizmet edecek.

NVIDIA ayrıca Firefly Aerospace şirketi ile de iş birliği başlattı. Bu ortaklık kapsamında Jetson platformu, Ay yörüngesindeki bir uyduya yerleştirilecek. Görevi, yüksek çözünürlüklü görüntüleri işlemek ve Ay yüzeyindeki robotların hareketlerini izlemek olacak. Bu, bilim insanlarının Dünya'daki merkeze sadece en önemli ve analiz edilmiş verileri göndermesini sağlayacak.

Teknolojik imkanlar ve gelecekteki görevler

NVIDIA Jetson platformu, Blackwell veya Vera Rubin gibi dev çipler kadar ünlü olmasa da kompaktlığı ve enerji verimliliği ile öne çıkıyor. Bu özellikler, sınırlı enerji kaynaklarına sahip uzay araçları için oldukça kritiktir. Jetson sayesinde robotlar, dış sinyalleri yerel düzeyde işleyerek karar verme hızlarını önemli ölçüde artırıyor.

Önümüzdeki aylarda planlanan görevler, Reiner Gamma olarak bilinen bölgeyi incelemeye odaklanacak. Bu bölge, sıra dışı manyetik anomalileriyle uzun süredir bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Her görevin Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılması bekleniyor. Eğer NVIDIA çipleri bu testten başarıyla geçerse, gelecekte tüm uzay robotları yapay zeka ile donatılabilir.

Teknoloji meraklıları için bu haber, NVIDIA'nın artık sadece oyun kartları veya veri merkezleriyle sınırlı kalmayıp, insanlığın uzaydaki en gelişmiş gözü haline geldiği anlamına geliyor. GPU'ların Ay yüzeyindeki zorlu koşullarda çalışması, gelecekte Mars ve diğer gezegenlerin keşfinde belirleyici bir rol oynayacak.