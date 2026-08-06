SpaceX ve NVIDIA yapay zekâ uyduları geliştiriyor

Havacılık ve uzay devi SpaceX, yapay zekâ görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanan yörüngesel veri merkezi Starmind AI1 uydusunu geliştirmek için NVIDIA ile iş birliği yapacağını duyurdu. Bu proje, uzayda gelişmiş hesaplama gücü konuşlandırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor ve gelecekte uzay araştırmaları ile veri işleme süreçlerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Ixbt.com bu konuda haber veriyor .

Interesting Engineering yayınının aktardığına göre, yeni nesil uyduların her biri NVIDIA Rubin grafik işlemcileri (GPU) ve NVIDIA Vera merkezi işlem birimleri (CPU) ile donatılacak. Bu açıklama, SpaceX'in projenin donanım yapılandırmasını resmen ortaya koyduğu anlamına geliyor ve uzmanların dikkatini çekti.

Elon Musk ve NVIDIA teknolojilerine öncelik

Projenin teknik temelleri ve gelecek planları hakkında konuşan SpaceX yöneticisi Elon Musk, şirketin tüm yapay zekâ altyapısını yalnızca NVIDIA donanımları temelinde kurmaya karar verdiğini belirtti. Musk'a göre şirket, Vera Rubin mimarisini günümüzdeki en iyi çözüm olarak değerlendiriyor.

Elon Musk ayrıca ikinci çeyrek raporu sırasında, şirketin 2027 sonuna kadar toplam altyapı hesaplama gücünü 10 GW seviyesine çıkarmayı planladığını açıkladı. Ancak bu göstergenin yalnızca uydu grubunu değil, şirketin tamamındaki hesaplama altyapısını kapsadığı vurgulandı.

Test ve üretim takvimi

Kaynağa göre Starmind AI1 projesinin ilk prototipinin testleri 2027'nin başında gerçekleştirilecek. Tüm çalışmalar planlanan takvime uygun ilerlerse, seri üretim süreçlerinin aynı yıl içinde başlatılması öngörülüyor.

Buna rağmen SpaceX henüz sisteme kaç uydunun dâhil olacağını, bu uyduların yörüngede ne kadar hesaplama performansı sunacağını ve gerekli izinlerin alınması sürecinin nasıl ilerlediğini açıklamadı. Projenin başarısı büyük ölçüde uzay koşullarındaki teknik sorunların nasıl çözüleceğine bağlı olacak.

Yörüngesel hesaplama sistemlerinin kendine özgü zorlukları

Uzayda çalışan hesaplama sistemleri yoğun radyasyon koşullarında faaliyet göstermeli, vakumda ısıyı etkili biçimde dağıtmalı ve istikrarlı bir güç kaynağına sahip olmalıdır. Ayrıca bu cihazların düzenli teknik bakım imkânı olmadan arızalardan kendilerini kurtarabilmeleri ve yüksek hızlı veri alışverişini desteklemeleri gerekir.

SpaceX şimdilik veri depolama mimarisini, ağ yapısını ve gelecekteki uyduların kesin performans göstergelerini gizli tutuyor. Ancak seçilen NVIDIA platformunun projeye sağlam bir donanım temeli sunduğu açık.